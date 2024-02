Vastaa kyselyyn Helsingin katujen talvikunnossapidosta

Kysely kattaa jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien talvikunnossapidon. Lisäksi pääset antamaan palautetta kaupungin kiinteistöjen (esim. koulut, päiväkodit) piha-alueiden kulkureittien kunnossapidosta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia.

Voit vastata kyselyyn suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Saatuja vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen.

Vastaa kyselyyn (karttapohjainen).

Lyhytosoite: https://bit.ly/talvikunnossapito24

Näkövammaisilla on mahdollisuus vastata saavutettavaan kyselyyn.

Saavutettavan kyselyn lyhytosoite: https://bit.ly/talvikunnossapito24-kartaton

Kysely on auki maanantaihin 18.3.2024 saakka. Jos sinulla on yksityiskohtaista palautetta, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä, lähetä viesti kaupungin palautekanavaan: hel.fi/palaute.

Uusia kokeiluja talvikunnossapidossa

Tänä talvena kaupunki on muuttanut pysäköintiä noin 150 asuntokadulla talvisen jalankulun helpottamiseksi. Muutokset ovat koskeneet katuja, joilla kadunvarsipysäköinti vaikeuttaa merkittävästi jalkakäytävien auraamista ja liukkauden torjumista. Samoin 190 sähköpotkulautojen pysäköintipaikkaa on ollut varattuna lumen varastointiin keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa.

Talviajan pyöräilyä ja kävelyä on pyritty helpottamaan laajentamalla tehostetun talvihoidon reitistöä talvelle 2023–2024. Reitistö kattaa nyt noin 105 kilometriä pyöräilyn ja kävelyn reittejä. Tänä talvena Herttoniemessä ja Mellunkylässä on otettu käyttöön aiempaa tiukemmat laatukriteerit. Urakoitsijoilla on muun muassa velvollisuus pyöräillä hoitamillaan pyöräilyväylillä todentaakseen talvihoidon laadun. Samat kriteerit tulevat käyttöön myös muille urakka-alueille, kun niiden sopimukset uusitaan.

”Kaupunkilaisten palaute on meille erittäin tärkeää. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja kyselyn tuloksista saamme vahvistuksen sille, olemmeko oikeilla jäljillä. On myös mielenkiintoista nähdä, tuleeko sieltä sellaisia näkökulmia, joita emme itse ole osanneet ottaa huomioon. Sekä palautekanavan että kyselyn kautta tuleva palaute huomioidaan, vaikka kaikkeen ei heti pystykään reagoimaan”, kertoo tiimipäällikkö Tarja Myller Helsingin kaupunkiympäristön katualueiden kunnossapidosta.

Näin talvikunnossapito hoidetaan Helsingissä

Helsingin kadut puhdistetaan ennalta määriteltyjen hoitoluokkien mukaisesti. Työt on priorisoitu niin, että ensiksi hoidetaan pääväylät, joukkoliikennekadut sekä tärkeimmät jalankulku- ja pyöräilyreitit. Asuntokatujen vuoro tulee niiden jälkeen.

Kaupunki vastaa talvihoidosta ajoradoilla, pyöräväylillä ja esikaupunkialueiden jalkakäytävillä sekä katulumen poisajosta. Kantakaupungissa jalkakäytävien talvihoito sekä kadulta auratun lumen poisvienti ovat kiinteistönomistajien vastuulla.

Kaupungin kunnossapidettäviä autoliikenteen katuja ja teitä on noin 1 200 kilometriä. Pyörä- ja kävelyteitä on noin 2 500 kilometriä.