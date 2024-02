Yrittäjägallup: Kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen tärkeintä yrityksille

58 prosenttia pk-yritysten edustajista oli helmikuussa sitä mieltä, että kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen on tärkein hallituksen uudistus yritysten kannalta.



– Hakaniemen lakkoilu on lisännyt yrittäjien kannatusta kohtuuttomiin lakkoihin puuttumiselle. Siitä on tullut yrittäjien mielestä tärkein hallituksen uudistus yrityksille, Yrittäjien Pentikäinen sanoo.



– Moni muukin hallituksen suunnittelema uudistus on yrittäjien mielestä tärkeä ja myös työllistämiseen kannustava, Pentikäinen jatkaa.



Kohtuuttomiin lakkoihin puuttumisen jälkeen seuraavaksi tärkeimpinä Yrittäjägallupin vastaajat pitävät paikallisen sopimisen lisäämistä (52 prosenttia), henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista (51 prosenttia), ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta (42 prosenttia) ja takaisinottovelvoitteen poistamista alle 50 henkeä työllistäviltä (37 prosenttia) sekä määräaikaisten sopimusten helpottamista (37 prosenttia).



Kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen on noussut tärkeimmäksi uudistukseksi viime syksyn jälkeen. Vielä elokuussa tärkein oli paikallisen sopimisen edistäminen. Molempien tärkeys on kuitenkin kasvanut viime elokuusta.



Kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen korostuu yrityskoon kasvaessa. Paikallisen sopimisen lisääminen on erityisen tärkeää 5–9 henkeä työllistävissä yrityksissä.



Teollisuudelle tärkeimpiä uudistuksia ovat kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen ja henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen. Rakentamisessa kärkiryhmään nousee myös ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus. Kaupan alalla korostuu muita enemmän määräaikaisten sopimusten helpottaminen.



Yrittäjägallupin vastaajat saivat valita uudistuslistalta viisi itselleen tärkeintä aihetta. Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi helmikuussa 1 339 pk-yritysten edustajaa.



Paikallinen sopiminen kannustaa eniten työllistämään



Työllistämiseen kannustaa Yrittäjägallupin vastaajien mielestä eniten paikallisen sopimisen lisääminen (56 prosenttia) sekä henkilöperusteisen irtisanomisen (52 prosenttia) ja määräaikaisten sopimusten helpottaminen (50 prosenttia).



Työllistämistoimena viime elokuun jälkeen suosiota ovat nostaneet erityisesti henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen (+8 prosenttiyksikköä) ja kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen (+9 prosenttiyksikköä).



– Erityisen tärkeitä reformeja ovat paikallisen sopimisen lisääminen sekä henkilöperusteisen irtisanomisen ja määräaikaisten sopimusten helpottaminen, Pentikäinen sanoo.



– Hallitus yrittää madaltaa työnantajien työllistämisen riskiä, mikä on oikea ja tärkeä tavoite. Jos työllistämisen riski on liian suuri, se jätetään ottamatta. Tämä on hyvin yksinkertaista.



Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.



Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 339 pk-yritysten edustajaa.

Kysely tehtiin 7.−13.2.2024.

Tutkimustulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.