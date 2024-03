Muuttolintujen kevät -mobiilisovellus uudistuu – nauhoita ja auta tutkimusta!

Muuttolintujen kevät -mobiilisovellus on nyt päivitetty. Se tarjoaa uutena mahdollisuutena 9.4. lähtien pistelaskentanauhoituksen. Pistelaskentapaikoilla sovelluksen käyttäjällä on mahdollisuus äänittää viiden minuutin pituinen nauhoitus, jota voidaan käyttää lajitunnistuksen lisäksi lintujen esiintyvyyden ennustemallien kehittämiseen.

Pistelaskentaverkosto luodaan pilottivaiheessa Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien sekä Metsähallituksen yhteistyönä. Se kattaa Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien luontokohteita, Metsähallituksen kymmenen kansallispuistoa ja muita keskeisiä lintujen kevätmuuttokohteita. Pistelaskentapaikat on merkitty kohteisiin QR-koodeilla ja ne löytyvät Muuttolintujen kevät -sovelluksesta. Tulevaisuudessa on tarkoitus laajentaa pistelaskentaa valtakunnallisesti kattavaksi verkostoksi.

- Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimaa lintujen pistelaskentaa on toteutettu Suomessa 40 vuotta. Tämä on tuottanut arvokkaan aineiston linnuston esiintymisestä ja sen muutoksista. Pistelaskentareittejä tehdään Suomessa vuosittain kuitenkin vain 50-60 kappaletta, ja niiden tekemiseen on tarvittu hyvä pesälinnuston lajintuntemus, mukaan lukien laulu- ja varoitusäänet.

- Uusittu Muuttolintujen kevät -mobiilisovellus mahdollistaa sen, että kuka tahansa kansalainen voi tehdä pistelaskennan, vaikka itse ei lajeja tuntisikaan, koska lajintunnistus tapahtuu äänityksistä tekoälyn avulla. Toivon kovasti, että kansalaiset innostuvat kerryttämään tieteellisen tutkimuksen kannalta huippuarvokasta pistelaskenta-aineistoa, akatemiaprofessori ja tutkimushankkeen johtaja Otso Ovaskainen kertoo.

- Muuttolintujen kevät -sovelluksen käyttäjät voivat osallistua pistelaskentaan avaamalla Muuttolintujen kevät -sovellukseen 9.4. ilmestyvän uuden välilehden, joka mahdollistaa pistelaskennan nauhoittamisen. Sovellus näyttää kartalla pistelaskentapaikat. Paikalla olevan QR-koodin lukemalla pääsee tekemään viiden minuutin nauhoituksen ja samalla palautteena saa tekoälyn avulla tunnistetut lintulajit takaisin sovellukseen.

- Lisäksi sovelluksen tekoälymallia on opetettu kansalaisilta saadulla aineistolla. Muuttolintujen kevät tunnistaa tänä keväänä kaikki Suomessa pesivät lintulajit. Tarkoitus on myös palkita sovelluksessa laajemmin erityyppisten nauhoituksien ja havaintojen tekemisestä, teknologiakehityksen projektipäällikkö, pääarkkitehti Ari Lehtiö kuvailee.

Pistelaskentaverkosto avataan virallisesti Jyväskylän yliopiston Kansalaistieteen Lähde -tapahtumassa 9.4. klo 9.00. (Linkki tapahtumaan). Pistelaskennasta saatujen kokemusten myötä verkostoa laajennetaan muihin kohteisiin, tuoden lisää tietoa ja osallistumismahdollisuuksia kansalaistieteilijöille.

Lisätietoja:

• Akatemiaprofessori Otso Ovaskainen, puh. 050 309 2795, otso.t.ovaskainen@jyu.fi

• Pääarkkitehti Ari Lehtiö, puh. 050 361 0992, ari.lehtio@jyu.fi