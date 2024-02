Tutkimus: Valokuidun suosio on kasvanut suomalaisten pientalojen nettiliittymänä, mobiililaajakaista vielä käytetyin

Valokuitusen Kuulas Helsinki -tutkimusyhtiöllä joulukuussa 2023 teettämän tutkimuksen mukaan 18–74-vuotiaat suomalaiset, jotka asuvat omistamissaan omakoti-, paritalo- tai rivitaloissa, käyttävät kodin nettiliittymänä yhä eniten 4 G -mobiililaajakaistaa, mutta valokuitu on yhä suositumpi yhteys. Mobiililaajakaistaa käyttää lähes kolmannes (31 %), ja valokuituyhteyttä noin neljännes (24 %).

- Mobiili on aiemmin ollut monelle ainoa vaihtoehto kotien tietoliikenneyhteydeksi. Tilanne on muuttunut kuitenkin parin viime vuoden aikana merkittävästi ja tämä näkyy nyt myös kyselytutkimuksen tuloksissa. Valokuitu on noussut jo mobiiliyhteyksien rinnalle kotien käytetyimpänä yhteytenä, toimitusjohtaja Heikki Kaunisto Valokuituselta kertoo.

Tutkimuksessa kysyttiin myös valokuituyhteyden harkinnasta. Valokuituyhteyttä kertoo harkitsevansa yli puolet (56 %) pientaloasujista. Kun harkintaa kysyttiin niiltä, jotka ovat jo käyttäneet valokuitua, nousee harkintaluku jo 93 prosenttiin.

- Kotien digiarki etätöineen ja arjen ja vapaa-ajan nettipalveluineen edellyttävät hyviä yhteyksiä ja valokuitu on luotettavin ja pysyvä ratkaisu kodin nettiyhteydeksi. Ne, jotka ovat päässeet valokuidun makuun, eivät kodin kiinteäksi yhteydeksi enää muuta valitsisikaan. Onneksi valokuituyhteyksien saatavuus paranee Suomessa nyt hurjaa vauhtia.

Traficomin mukaan vuoden 2023 syyskuussa valokuituyhteys oli mahdollista ottaa käyttöön jo 61 prosentissa suomalaisista kotitalouksista. Valokuitusaatavuus on Suomessa kasvanut viime vuosina yhdeksän prosenttiyksikköä, koska aiemmin vain 52 prosentilla kotitalouksista oli mahdollisuus hankkia valokuituyhteys.

Valokuitusen osuus uusien rakennettujen verkkojen määrästä on merkittävä. Valokuitusen rakentaman avoimen valokuituverkon osuus on yli puolet koko Traficomin raportoimasta saatavuuden kasvusta. Vuonna 2023 Valokuitunen investoi 85 miljoonaa euroa verkon rakentamiseen. Valokuitusen rakentamien ja rakenteilla olevien verkkojen laajuus on tällä hetkellä jo 280 000 kotitaloutta.

- Meidän avoimelle verkkoratkaisullemme on kuluttajien keskuudessa vahva kysyntä. Tämä kertoo siitä, että suomalaiset haluavat paitsi nopean ja varmatoimisen nettiyhteyden, niin myös olla kahlitsematta itseään yksittäiseen toimijaan. Valokuitusen avoimessa verkossa ihmisillä on vapaus kilpailuttaa netti- ja lisäpalveluita sekä niitä tarjoavaa yritystä.





Lisätietoja tutkimuksesta:

Kuulas Helsinki toteutti Valokuitusen toimeksiannosta internet-paneelihaastattelun 14.12.–28.12.2023. Tutkimuksessa kysyttiin suomalaisten pientaloasujien mielipiteitä nettiyhteyksistä. Tutkimuksen otos on 1 000 suomalaista, otanta on painotettu edustamaan 18–74-vuotiaita suomalaisia, jotka asuvat omistusasunnossa joko omakoti, pari- tai rivitaloissa. Kaikki vastaajat osallistuvat kodin kiinteää nettiliittymää koskevaan päätöksentekoon.