Foodora Marketissa vain 2,5 prosenttia hävikkiin – Invafresh tukee valvonnassa

Tilatessaan päivittäistavaratuotteita kotiovelle keräilymyymälästä, eli dark storesta, kuluttajat odottavat saavansa ruokakassissaan aina laadultaan parhaimmat tuotteet. Tuoreimmat tomaatit, napakat appelsiinit ja parhaimmat leivät. Tavallisessa päivittäistavarakaupassa parasta ennen -päivämäärällä olevat tuotteet siirretään punalaputetuiksi takaisin hyllyihin asiakkaiden valikoitaviksi tai suoraan hävikkiin.

Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi tuotteiden on oltava erinomaisen laadukkaita, samalla kun ruokahävikin syntymistä on kyettävä hallitsemaan. Ruokahävikki on yksi maailman suurimmista ympäristöhaasteista, ja sitä vastaan taistellaan jatkuvasti. Siksi Foodora Marketeissa panostetaan tuotteiden pilaantumisen valvontaan, jotta hävikkiä ei pääse syntymään. Tällä hetkellä Foodora Marketeissa hävikki on vain 2,5 prosenttia tuotteista viikossa. Valvonnassa on käytössä Invafresh.

– Kun asiakas tekee ostoksia verkkokaupasta, hän odottaa, että tuotteet ovat aina huippulaatuisia. Tämä puolestaan edellyttää tarkempaa laadunvalvontaa ja ylimääräistä työtä. Myös tarjoustuotteiden on täytettävä laadulliset odotukset, sillä asiakkaalla ei ole mahdollisuutta valita niitä itse. Tässä tilanteessa ruokahävikin syntymisen riski kasvaa merkittävästi. Siksi meille on ollut ensisijaisen tärkeää löytää kumppani, joka mahdollistaa laadunvalvonnan vaivattomasti, kertoo Foodora Marketin liiketoimintajohtaja Anni Ahnger.

Invafresh -sovellus pitää kirjaa tuotteiden viimeisimmistä käyttöpäivistä ja ilmoittaa hyvissä ajoin, ennen kuin tuote on vanhenemassa. Näin tuotteiden vanhenemiseen pystytään reagoimaan ajoissa ja hävikkiä syntyy vähemmän.

Foodora Finland on pilotoinut Invafreshin valvontaratkaisuja toukokuusta 2022 lähtien, mutta aloittanut täyden yhteistyön vuoden 2024 alusta. Sovellus on ollut aiemmin menestyksekkäästi käytössä sekä Ruotsin että Norjan Foodoralla. Yhteistyö kattaa kaikki seitsemän Foodora Markettia Suomessa.

– Yhteistyö Foodora Finlandin kanssa asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi kulissien takana on ollut meille Invafreshissa palkitseva matka. Koska itse asun Suomessa, koen ylpeyttä saada esitellä korkealaatuisia ratkaisujamme Suomen markkinoille. On todella hienoa voida panostaa paikallisesti ja olla samalla osa maailmanlaajuista yritystä, kuten Invafresh, sanoo Invafreshin Euroopan myyntijohtaja Ben Holden.

Koko EU-tason elintarvikehävikki (2021): Yli 58 miljoonaa tonnia tuoretta massaa.

Kotitalouksien elintarvikehävikki: Yli 31 miljoonaa tonnia tuoretta massaa, mikä on 54 prosentin osuus kokonaismäärästä.

Ravintolat ja elintarvikepalvelut: Tuottivat yli 5 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 9 prosentin osuutta kokonaismäärästä.

Vähittäis- ja muut elintarvikejakelualat: Raportoivat hieman yli 4 miljoonaa tonnia, muodostaen 7 prosentin osuuden.

Nämä tiedot korostavat elintarvikehävikin jakautumista eri aloille ja kotitalouksien merkittävää osuutta EU-tason elintarvikehävikissä. Toimenpiteet elintarvikehävikin vähentämiseksi tulisi kohdistaa sekä kuluttajakäyttäytymiseen että koko elintarvikehuoltoon, mukaan lukien jalostus, valmistus ja jakelualat.

Invafresh on sulautunut Whywasteen, ja siitä on tullut suosittu ohjelmistoalusta tuoreiden ruokaosastojen kaupoissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kaikenkattava ratkaisu kattaa tilaukset, reseptit, viimeiset käyttöpäivät ja myynnin hallinnan. Invafresh auttaa päivittäistavarakauppoja kaikkialla toimimaan älykkäämmin, vähentämään hävikkiä ja parantamaan tuoreiden ruokien laadukkuutta.