Pohde järjestää asukastilaisuuden tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpidesuunnitelmista etäyhteydellä 28.2. klo 17

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvien toimenpidesuunnitelmien valmistelu on edennyt ja kooste suunnitelmista on julkaistu. Suunnitelmat sisältävät palveluverkkoa koskevia toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin.

Suunnitelmissa kuvataan sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoimaa Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä muutokset ikäihmisten, vammaisten, perheiden ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluihin. Suunnitelmat sisältävät myös pelastustoimea ja konsernipalveluita koskevia sopeutustoimia.

Yleinen, kaikille hyvinvointialueen asukkaille tarkoitettu asukastilaisuus järjestetään etäyhteydellä keskiviikkona 28.2.2023 kello 17. Asukastilaisuuteen pääsee liittymään Pohteen tapahtumakalenterista: Asukastilaisuus Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman suunnitelmasta (pohde.fi)

Tilaisuudessa puheenvuoroja pitävät hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto. Mukana on myös Pohteen toimialuejohtoa. Tilaisuuden juontaa yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen. Tilaisuus nauhoitetaan ja sen voi katsoa myöhemmin Pohteen nettisivuilta.

Pohde järjestää 11.3. jälkeen myös joitakin paikallisia infotilaisuuksia, joista viestitään myöhemmin erikseen.

Lue lisää oheisista tiedotteista: