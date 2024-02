Sanat ei salahan joua – matkalla mytologian mantereilla

Agneta on romanttishistoriallinen romaani pappilan neidin rakkauselämän käänteistä 6.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Mari Cajanuksen romaani Agneta on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Pappilan neiti Agneta on kauhuissaan: sulhastarjok­kaita ei ole eikä kosijoita näy mailla halmeilla. Kaiken kukkuraksi Agnetan viisi siskoa viettävät toinen toistaan komeampia häitä. Joku näistä sulhasista olisi kelvannut Agnetallekin. Tilannetta eivät helpota Agnetan lukuisat ihastukset, jotka johtavat toistuviin pettymyksiin. Aika kuluu ja Agneta päättää ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä. Saako Agneta lopulta kiinni onnesta vai karkaako se häneltä jälleen? Mari Cajanus on Kajaanin Otan­mäessä syntynyt kirjoittaja, joka tunnetaan nimellä Marjaana Man­ninen. Lähdettyään Kainuun kor­vesta hän päätyi lopulta Helsinkiin toimien ensin erityisluokanopetta­jana ja lopulta rehtorina. Agneta on Cajanuksen esikoisteos. CAJANUS, MARI : Agneta 256 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 978-952-755-337-4 Ilmestymisaika: Tammikuu 2023 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teo