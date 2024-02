Kimmo Kiljunen ja Eva Biaudet: Valko-Venäjän sunnuntain vaalit eivät ole vapaat

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-jäsenet: Hallitus riisuu koko työntekijäkenttää aseista – miten tulevaisuudessa voi kukaan puolustaa itseään? 23.2.2024 14:24:35 EET | Tiedote

Työministeri Satonen kertoi eilen työrauhalainsäädännön uudistuksen sisällöstä ja hallituksen etenemisestä asiassa. Sopimisen sijaan tiedossa on lisää sanktioita. Työnantajien tilanne säilyy ennallaan eikä sinne ole tulossa muutoksia TES:n rikkomistilanteisiin. Uutena asiana on nostettu esiin myös henkilökohtaiset sakot. Se ei sovi oikeuskäytäntöömme, jossa aiemmin järjestäviä liittoja tai ammattiosastoja on sanktioitu, jos ei ole noudatettu sopimuksia. Nyt tätä halutaan laajentaa myös näiden yhdistysten jäseniin.