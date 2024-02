Crackwhore-yhtyeeltä comeback-single musiikkivideon kera

Down And Out -kappale julkaistiin Voodoo Recordsin alaisuudessa digitaalisissa kanavissa perjantaina 23.2.2024. Samalla julkaistiin singlen musiikkivideo, jonka käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Olex Smith.

Tämä julkaisu ei ole vain uusi lisäys Crackwhoren jo vaikuttavaan diskografiaan, vaan se on myös syväluotaus yhtyeen sieluun, kertoen tarinoita, jotka ovat sekä henkilökohtaisia että yleismaailmallisia.

Edellisestä julkaisusta yli 10 vuotta

Kappaleen takana on tarina elämän kovista kouluista, "Down and Out" -hetkistä, jotka ovat muovanneet yhtyeen jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia.

"Se kertoo niistä hetkistä, kun tuntuu, että kaikki on menetetty, mutta silti löytyy voimaa jatkaa eteenpäin," yhtyeen keulahahmo Rane Salo kertoo.

Crackwhore-yhtye tuoreella videolla Olex Smith Voodoo Records

"Down and Out" ei ole vain musiikkikappale; se on kokemus, jonka kautta yhtye haluaa välittää kuulijoilleen toivoa ja rohkeutta.

Crackwhoren uusi single erottuu edeltäjistään sekä musiikillisesti että lyyrisesti. Siinä missä aiemmat kappaleet nojasivat voimakkaasti punkin raakaan energiaan ja kapinalliseen henkeen, tämä uutuus tuo mukaan syvällisempiä melodioita ja monimutkaisempia sovituksia.

Yhtye on halunnut kokeilla uusia äänimaailmoja ja tuoda kappaleisiinsa lisää emotionaalista syvyyttä, mikä ilmenee erityisesti kappaleen rakenteessa ja sanoituksessa. Down and Out heijastaa yhtyeen kypsyyttä ja halua uudistua, samalla kun se säilyttää punkin perinteiden kunnioituksen.

Musiikkivideon taustalla Olex Smith

Uutta singleä varten luodun musiikkivideon tarina on yhtä aikaa syvä ja visuaalisesti kiehtova. Ohjaaja Olex Smithin (mm. Lordi, Waltari, Atomic Berries) käsissä syntynyt video kuljettaa katsojan läpi yksilön matkan, joka kohtaa elämänsä aallonpohjassa olevan hetken ja etsii siitä ulospääsyä.

Visuaalisesti video yhdistää karheaa punk-estetiikkaa ja symbolisia elementtejä, jotka kuvaavat sisäistä kamppailua ja toivon löytämistä. Kuvauspaikkoina videolla oli Moision Olkkari -ravintola ja Crackwhoren oma treenikämppä, jonne yhtye oli siirtynyt vain hetki ennen kuvauspäivää.

Yhtye työskenteli tiiviissä yhteistyössä koko videon luovan tiimin kanssa, jotta video välittäisi kappaleen tunnetilat ja viestin mahdollisimman voimakkaasti. Tämä tekee musiikkivideosta paitsi hyvän kuuloisen, myös näköaistia hivelevän kokemuksen.

Singlen taustalla oleva teema keskittyy selviytymiseen ja toivon löytämiseen vaikeuksien keskellä.

”Se käsittelee inhimillisiä kokemuksia, jotka liittyvät pettymykseen, menetykseen ja sisäiseen kamppailuun, mutta samalla korostaa voimaa, joka syntyy vastoinkäymisten voittamisesta”, sanoituksesta vastaava Rane Salo kertoo.

Tämä teema resonoi erityisesti nykypäivän yhteiskunnassa, tarjoten kuuntelijoille sekä lohtua että inspiraatiota.

Crackwhoren asema Suomen punk-kentällä

Crackwhoren musiikki, joka yhdistää perinteisen punkin raakuuden ja modernit vaikutteet, on tyypillisesti resonoinut laajasti kuulijoiden keskuudessa. Yhtyeen aktiivinen osallistuminen live-esityksiin on vahvistanut heidän asemaansa paikallisessa musiikkikentässä.

Punk-skenessä Crackwhoren edesottamukset on tunnustettu paitsi musiikillisesta lahjakkuudestaan myös kyvystään puhutella yhteiskunnallisia teemoja, mikä on vahvistanut omalta osaltaan punk-musiikin roolia ajankohtaisena ja merkityksellisenä keskustelunavauksena Suomessa.

Yhtye on jo suunnittelemassa tulevaisuuttaan turkulaisen levy-yhtiö Voodoo Recordsin alaisuudessa. Yhtye paljastaa työstävänsä uutta albumia, joka tulee sisältämään kokeellisempia äänimaisemia ja syvällisempiä lyyrisiä teemoja.

He suunnittelevat myös laajentavansa live-esiintymisiään ulkomaille, mikä avaa uusia ovia kansainvälisille markkinoille. Yhtyeen jäsenet jakavat innostuksen päästessään soittamaan uutta musiikkiaan ja viemään sanomaansa yhä suuremmalle yleisölle.

Crackwhore-yhtye videokuvauksissa Olex Smith Voodoo Records

Karkkia faneille

Crackwhoren fanit ja bändi itse ovat odottaneet innolla uuden singlen ja musiikkivideon julkaisua. Yhtyeen viesti faneille on selkeä: "Down and Out" on tehty teitä varten, jakamaan tarinaa selviytymisestä ja toivosta. Crackwhore arvostaa suuresti fanien tukea ja haluaa musiikkinsa inspiroivan ja tuovan toivoa kaikille kuulijoilleen.

Uuden Crackwhore-singlen ja sen musiikkivideon julkaisutilaisuus pidetään Turun Tinatuopissa lauantaina 24.2.2024. Lipun saa ovelta kolmen euron hintaan ja yhtye nähdään lavalla klo 22.00 alkaen.

---

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Rane Salo

rane@crackwhorefinland.com

040 032 3340

Mike Van Dola

mike@voodoorecords.fi

040 660 5047