Timo Suhonen: Säästääkö hallitus Suomen hengiltä? Itä-Suomiko uhrataan ensimmäisenä?

– Olen todella ihmeissäni, miksi maan hallitus seisoo tumput suorina kuin hiihtolomalainen keväthangilla. Orionin, Bella-veneiden ja Ponssen ilmoitukset kertovat karua kieltä Suomen tilanteesta. Itä-Suomi-paketista ei kuulu pihausta Helsingistä eikä Brysselistä. Onko hallitus säästämässä suomalaisen teollisuuden hengiltä, kuten se valitsi rakentamisen osalta?, ihmettelee eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Timo Suhonen.

– Kun hallituksen syntilistaan lisätään vielä työelämän perustusten tuhoaminen, on edessä raskaat ajat. Ja sitä nimenomaan niille irtisanotuille, joilla nyt käsissä on inhimillinen hätä. Lisäksi hallitus on tuhoamassa YT-menettelyn; ilmoitus- ja neuvotteluajat puolitetaan. Se tarkoittaa lomautetuille yli 3000 euron menetystä tilanteessa, jossa on elämälle rakennettava uudet lähtökohdat. Kenties vielä muutto uuden työn perässä.

Hallitus on tuomassa eduskuntaan syyskuussa ennakkoilmoituksensa mukaan lakiesityksen YT- eli muutosmenettelylaista. Hallituksen esitykset heikentävät merkittävästi palkansaajien kykyä ottaa vastaan iskuja työelämässä ja pitää omalla kulutuksellaan talouden pyörät käynnissä.