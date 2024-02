SDP:n Kokko: Ukrainalle annetuista lupauksista on pidettävä kiinni

Tällä viikolla tuli kuluneeksi myös 10 vuotta siitä kun länteen katsovat ukrainalaiset täyttivät kadut ja kaatoivat Venäjä-mielisen Viktor Janukovytšin hallinnon, joka oli kaatanut assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen Euroopan unionin kanssa.



— Valitettavasti ukrainalaisten toivo paremmasta tulevaisuudesta vallankumouksen jälkeen kaatui nopeasti, kun Venäjä hyökkäsi Krimille. Tätä hyökkäystä ja sittemmin valloitusta länsi on seurannut vierestä 10 vuoden ajan, naiivisti toivoen, että konflikti olisi jäänyt samankaltaiseksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkimainingeiksi, kuten Georgiassa ja Transnistriassa kävi, Kokko muistuttaa.



— Ukrainalaiset ovat taistelleet vapautensa ja koskemattomuutensa puolesta yksiä maailman suurimpia asevoimia vastaan jo 10 vuoden ajan, lännen seuratessa vierestä passiivisena. Todellisuuteen herättiin vasta aamun valjetessa helmikuussa 2022, kun Venäjä laajensi sotaansa Ukrainassa täysimittaiseksi hyökkäykseksi.



Sodan alettua presidentti Zelensky vastasi evakuointia ehdottaneille amerikkalaisille tarvitsevansa ammuksia, ei kuljetusta. Sama tarve on esillä edelleen, 2 vuotta sodan laajentumisen jälkeen.



— Lännen tulee antaa Ukrainalle enemmän aseellista tukea, enemmän raskasta aseistusta, pitkän kantaman ohjuksia, hävittäjiä sekä taistelupanssarivaunuja. Kaikista tärkeintä, on kuitenkin poistaa kaikki pidäkkeet tuon aseistuksen käytölle, jotta ukrainalaiset voivat täysimääräisesti puolustaa iskemään itseään iskemällä Venäjän federaation sotilas- ja infrastruktuurikohteisiin, Kokko peräänkuuluttaa.



Tämä sota ei pääty neuvotteluun sillä Vladimir Putiniin ei voi luottaa. Ennen helmikuuta 2022 hän puhui koko ajan rauhasta ja vakuutti, ettei hänellä tai Venäjällä ole aikomusta hyökätä Ukrainaan. Toisin kävi.



— On ehdottoman tärkeää että Ukraina saa hallintaansa täysimääräisesti kansainvälisesti tunnustetut rajansa ja Venäjän johto saadaan kansainväliseen ihmisoikeustuomioistuimeen Haagiin vastaamaan syytteisiin sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Kokko korostaa.



– Suomen ja lännen tulee siirtää juhlapuheet konkretiaan ja pitää huolta siitä ettemme vuoden päästä näe Venäjän käynnistämän sodan 11. vuosipäivää vaan jälleenrakentamisen keskellä olevan Ukrainan, Kokko päättää.