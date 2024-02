SDP:n Kymäläinen: Koska hallitus alkaa tehdä konkreettisia toimia itäisen Suomen auttamiseksi?

– Orpon hallituksella on ollut yhdeksän kuukautta aikaa edistää itäisen Suomen asiaa, mutta olemme tähän mennessä kuulleet lähinnä juhlapuheita. Nyt hallitus on ainoastaan perustanut uuden työryhmän selvittämään samaa asiaa, jota Marinin hallituksen asettama valtiosihteerityöryhmä jo tarkasteli ja antoi omat esityksensä itäisen Suomen elinvoiman tukemiseksi. Niiden pohjalta teimme SDP:n johdolla niin liikenneinvestointeja kuin panostuksia koulutetun työvoiman saatavuuteen. Nykyisen hallituksen toimenpiteet sen sijaan loistavat poissaolollaan. Nyt onkin korkea aika jatkaa Marinin hallituksen hyvää perintöä, Kymäläinen toteaa.

Kymäläinen kirittää hallitusta aktiivisuuteen EU-ennakkovaikuttamiseen, jotta Itä- ja Kaakkois-Suomen haasteet tulisivat paremmin huomioiduksi myös unionin tasolla.

– Koska kansallinen rahoitus on kiven alla, on entistä tärkeämpää pyrkiä maksimoimaan EU:sta saatava tuki alueelle. Tilanne on poikkeuksellinen. Tarvitsemme rahoitusta niin aiempia yhteyksiä korvaaville liikenneinvestoinneille kuin myös esimerkiksi puhtaan energian investoinneille, jotka tuovat alueelle kasvua. Viime kaudella Marinin hallitus neuvotteli 100 miljoonan euron lisärahoituksen Itä- ja Pohjois-Suomeen EU:sta. Vastaavanlaisia toimia tarvitaan, jotta itäisessä Suomessa voidaan jatkossakin asua, elää ja yrittää, Kymäläinen painottaa.

Kymäläinen muistuttaa hallitusta siitä, että rajaseudun elinvoima on vahvasti myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa itäisen Suomen asia on koko Suomen asia, meidän yhteinen asiamme.

– Suomen itäraja on sekä EU:n, että nyt myös Naton itäraja. Vaarallisinta, mitä oman turvallisuutemme kannalta voisimme tehdä, olisi päästää itäinen Suomi autioitumaan. Samalla pelaisimme suoraan arvaamattoman itänaapurimme pussiin. Kuten myös kenraaliluutnantti evp. Arto Räty on todennut: “Mitä elinvoimaisempi ja toimivampi Itä-Suomi meillä on, sitä turvallisempi Itä-Suomi meillä on.”