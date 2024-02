SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Itä-Suomi näivettyy ja hallitus katsoo vierestä

– On hyvä, että hallituksella on visio itäisestä Suomesta, mutta valitettavasti se ei näy lainkaan konkreettisina toimina. Hallitusohjelma, saatikka talousarvio ei sisällä euroakaan tämän vision toteuttamiseksi, ja hallitus huutaa EU:lta apua omaan budjetointiinsa. Länsi-Suomen kasvulle ja sen elinvoimaisuudelle on sen sijaan osoitettu oma 130 miljoonan euron tukipaketti ja muutamaa minuuttia nopeampi juna. Liekö mennyt kompassissa ilmansuunnat väärinpäin elinvoimapakettia pohtiessa? Nykyinen hallitus sai perintönä Marinin hallituksen työryhmän konkreettiset ehdotukset toimista Itä-Suomen hyväksi, mutta mitään ei tapahdu, ihmettelee Mikkonen.

Itä-Suomi on muuttuneessa maailmantilanteessa koko Suomen huoltovarmuuden kannalta oleellinen alue. Hallituksen tilannekuva tuntuu olevan täysin pielessä.

– Kyse ei ole vain ihmisten arjen edellytyksistä ja elinvoimasta, vaan myös aidosti huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Itä-Suomen näivettyminen ei ole Suomen etu. Tukipakettien tilalle on tullut joukkoliikenteen karsiminen, työmatkakulujen kasvattaminen ja hallituksen suunnitelmat maakuntalentojen tuen lakkauttamisesta. Rakennemuutoksesta kärsivät alueet tarvitsisivat apua elinkeinorakenteen muutokseen. Milloin hallitus toteuttaa Orpon hallitusohjelman mukaiset toimet vai eikö Itä-Suomi ole hallitukselle tarpeeksi tärkeä?

Huonojen uutisten sarja sai jatkoa tammikuussa, kun sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi sairaalaselvityksensä. Selvitys herätti voimakkaita kriittisiä näkökulmia eri hyvinvointialueiden johtajilta ja kansalaisilta.

– Työryhmän esitys sekä epävarmuus sairaaloiden tulevaisuudesta aiheuttaa kovaa huolta henkilökunnassa ja vaikeuttaa osaavan työvoiman rekrytointia. Savonlinnan sairaalan jatkon eteen on tehty paljon kehittämistyötä. Jos työryhmän ehdotukset toteutuisivat, muutos veisi tuntuvasti palveluita ja henkilökuntaa esimerkiksi Mikkelin, Savonlinnan, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan sairaaloista. Meillä itäisissä maakunnissa odotetaankin malttamattomasti, miten hallitus aikoo asiassa edetä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on kyse perustavanlaatuisista hyvinvointivaltion palveluista, joiden vieminen tuntien ajomatkan päähän ei ole kohtuullista, päättää Mikkonen.