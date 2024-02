Uima-allas katolla, 342 aurinkopaneelia ja värikäs sisustus: vaasalaishotelli Royalin uudistunut torniosa avautuu 26.2.

Original Sokos Hotel Royal on Vaasan ytimessä sijaitseva aurinkoinen ja energinen hotelli, joka uudistuu täysin vuosien 2023–2025 aikana. Hotelliuudistuksen lähtökohtana on luoda Pohjolan energiapääkaupunkiin yksi maan energiatehokkaimmista hotelleista, mikä mahdollistetaan muun muassa maalämmöllä, omalla aurinkoenergialla ja paikallisten yritysten innovatiivisilla teknologiaratkaisuilla. Samalla hotellista luodaan länsirannikon elämyksellisintä hotellia. Osa hotellia on avoinna koko uudistuksen ajan.