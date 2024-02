Yhä useampi rekrytoi anonyymisti

Anonyymin rekrytoinnin mahdollistamaa yhdenvertaisempaa työnhakua on peräänkuulutettu paljon viime aikoina. Kuntien ja hyvinvointialueiden hyödyntämä rekrytointijärjestelmä Kuntarekry on jo pitkään tarjonnut anonyymirekrytoimintoa lisäpalveluna asiakkailleen ja sen suosio on ollut nousussa, erityisesti viimeisen vuoden aikana (46 % kasvua).