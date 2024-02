Keltainen lumimies valloittaa nyt myös kirjana – ensimmäinen suomalainen Disney-sarja perustuu tosiystävyyteen

Tuiskula on pieni pohjoinen kylä, jossa sataa lunta ympäri vuoden ja asukkailla on toinen toistaan omituisempia tapoja. Se myös sijaitsee Hirviövuoren juurella.

Osmo on juuri muuttanut kylään, kun uteliaisuus houkuttelee vuorelta alas Gustavin, keltaisen lumimiehen. Gustavista, Osmosta ja hänen serkustaan Ritasta tulee nopeasti ystävät. Mutta Gustav rakastaa hauskanpitoa ja aiheuttaa kaaosta kaikkialla, minne menee. Kuinka pitää hänet salaisuutena kylässä, jossa monsterit on ehdottomasti kielletty?

Keltainen lumimies on Joonas Utin ja Anttu Harlinin luoma, tosiystävyyteen perustuva sarja. Ystävykset Harlin ja Utti työskentelevät perustamassaan Gigglebug Entertainment -animaatiostudiossa, ja heidän kynästään on syntynyt myös supersuosittu Kikattava Kakkiainen, joka on nähty 35 maassa. Sen pohjalta on tehty myös kirjoja ja pelejä.

Utti kertoo, että idea Gustaviin tuli hänen omasta elämästään. Kun hän oli 14-vuotias, hänen perheeseensä muutti vaihto-oppilasveli Costa Ricasta. Veli oli täysin erilainen kuin introvertti suomalainen Utti, mutta heistä tuli silti hyviä ystäviä.

”Meidän ystävyytemme on ollut lähtökohtana Osmon ja Gustavin ystävyydelle. Minulla on monia kulttuurieroihin liittyviä hauskoja muistoja: esimerkiksi meillä elokuvissa on totuttu istumaan täysin hiljaa, ja vaihtariveljellä taas oli tapana elämöidä ja antaa tarpeen tullen valkokankaalle aplodit. Näistä on ammennettu myös Keltaisen lumimiehen tarinaan”, Utti sanoo.

Hittisarja näkyy jo 60 maassa

Keltainen lumimies on ollut menestys niin Suomessa kuin ulkomailla. Sarjaa esitetään Disney+-suoratoistopalvelussa 60 maassa, ja Suomessa sitä voi katsoa Yle Areenasta. Nyt sarjan tekijät ovat innoissaan siitä, että heidän luomuksensa elävät myös kirjan sivuilla.

”Olemme saaneet työskennellä loistavan käsikirjoittajan Dave Lewmanin kanssa, joka on tuonut mukaan oman näkemyksensä ja kokemuksensa. Kirja on uskollinen tv-sarjalle, mutta siinä on myös jotain uutta ja yllättävää. Toivomme, että lukijat pitävät siitä yhtä paljon kuin me”, Utti ja Harlin sanovat.

Keltainen lumimies – Monsterit kielletty! -kirjan seikkailut ovat osin samoja kuin tv-sarjassakin, mutta tekijät lupaavat, että sivuilla on myös paljon uutta niille, joille Gustav, Rita ja Osmo ovat ruudulta tuttuja.

Utti ja Harlin korostavat haluavansa välittää kaikkien hahmojensa kautta hyviä, positiivisia juttuja, jotka tuovat iloa lapsiperheille.

Anttu Harlin ja Joonas Utti muistetaan erityisesti Kikattavan Kakkiaisen luojina. Disneyn lisäksi heidän Gigglebug Entertainment -studionsa on tehnyt animaatioita mm. Warner Brothersille ja Nickelodeonille. Dave Lewman on lukuisista animaatiosarjoista tuttu amerikkalainen käsikirjoittaja.

Keltainen lumimies – Monsterit kielletty! ilmestyy 25.4., ja se on saatavana myös ääni- sekä sähkökirjana.

