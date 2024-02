Lotosta yhdeksän miljoonaa euroa voittanut mies: ”Olisi minulle yksi miljoonakin riittänyt"

- Minä tarkistelin tulokset sunnuntaiaamuna ja siinä huomasin tämän voiton. Olin pelannut useita itse valittuja rivejä, joissa oli mukana numero yhdeksän. Voittorivi alkoi ysillä, joten tavallaan en niin yllättynyt sitten ollut, että tuli voitto minulle.



- Mutta totta kai tuo voitto on aivan älyttömän kokoinen. Minulle olisi yksikin miljoona riittänyt varsin hyvin. Ysi kun oli rivissä mukana, niin en ihan kattoon asti hypännyt mutta iloitsin itsekseni, voittaja kuvailee tunnelmiaan.



Miljoonia hänen seitsemän oikein -tuloksellaan tuli tosiaankin voittajan onnennumeron mukaisesti yhdeksän.



Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa pottinsa pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan kuluttua. Hän on pieneltä paikkakunnalta Päijät-Hämeestä ja aikoo pitää hyvin matalaa profiilia voittonsa suhteen.



- Näin tuoreeltaan ajatukseni on, että en kerro voitosta kenellekään. Voitto on yhdelle ihmiselle niin iso, että pyrin kuitenkin tekemään voittorahoilla jotain sellaista, mistä on hyötyä monelle muullekin ihmiselle.



Onnekkaalla voittajalla on ollut toiveita onnenpotkusta Lotossa.



- On ollut ajatuksissani, että kyllä minä joskus nappaan ison voiton jollakin rivillä. Nyt oli tuuriakin!



Seitsemän numeron ja numerolla yhdeksän alkaneen onnenrivin arpoi lauantaina lottokone Unelma.