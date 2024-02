CERTEGO avaa toimipisteen Leville keväällä 2024

Suomen vankiloiden henkilökunnan turvateknistä osaamista kohotetaan ainutlaatuisella yhteistyöllä 23.9.2021 08:10:00 EEST | Tiedote

Suomessa on 26 vankilaa, joissa työskentelee yhteensä noin 2 600 rikosseuraamusalan ammattilaista. Heistä valtaosa on saanut koulutuksensa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa, joka on Suomen ainoa vankiloiden valvontaan ja ohjaukseen pätevöittävä oppilaitos. Vuoden 2021 syyslukukauden alkaessa koulutuskeskuksen toiminta on tehnyt harppauksen eteenpäin, sillä se alkaa ensimmäistä kertaa kouluttaa Suomen vankiloihin asennetun turvatekniikan käyttöä kaikille alan opiskelijoille. Tämän mahdollistaa ainutlaatuinen yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen, CERTEGOn ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kesken.