Luukkalan sillan puukansi uusitaan Somerolla maantiellä 2801

Luukkalan silta on tyypiltään puinen liimattu palkkisilta. Silta on yli 40 vuotta vanha ja puukansi on osin vielä alkuperäinen. Sillan nykyisessä puukannessa on lahovaurioita, minkä takia puukansi uusitaan kokonaan.

Luukkalan sillan korjaustyöt alkavat 4.3.2024 valmistelevilla töillä ja kiertotien viitoituksen rakentamisella. Liikenne siltapaikalla katkaistaan maanantaina 4.3.2024 klo 11:00, jolloin nykyisen sillan puukannen purkutyöt aloitetaan. Korjaustöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantien 2410 (Terttiläntie) ja maantien 280 (Helsingintie) kautta. Kiertotien pituus on n. 35 km. Jalankulkijoille järjestetään väliaikainen kulkuyhteys siltapaikan läpi koko korjaustöiden ajaksi. Silta avataan liikenteelle töiden valmistumisen jälkeen viimeistään 5.4.2024 klo 16:00.

Liikennemäärä sillalla on n. 143 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Infraroad Oy.

Luukkalan siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

Lisätietoja: