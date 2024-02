Huomioi saimaannorpan pesintä, vältä jäällä liikkumista saimaannorpan pesimäalueilla

Saimaannorpan häiriöherkin aika eli pesimäaika kestää tammikuusta huhtikuuhun. Vältäthän jäällä liikkumista saimaannorpan pesimäalueilla tänä aikana.

Saimaannorpan pesimärauha häiriintyy helposti vieraista äänistä, jopa askelten tärinästä. Ne aiheuttavat pakoreaktion. Emon usein toistuvat pakoon sukeltamiset haittaavat imetystä, minkä seurauksena poikasen vieroituspaino jää alhaiseksi ja hengissä säilymisen mahdollisuus pienenee. Kuutin usein toistuvat sukeltamiset voivat aiheuttaa kuutin kylmettymisen ja kuoleman.

Pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu, sillä kelkan melu kantaa kauas. Nopeasti liikkuva kelkkailija saattaa pahimmillaan häiritä useitakin pesiviä norppia yhdellä ajelulla.

Pohjois-Karjalassa saimaannorpan pesimäalueita on Heinäveden Koloveden alueella, Kiteen Heinsalmen (Orivesi) alueella, Rääkkylän Samppaanselän, Jänisselän ja Tikanselän (Oriveden) alueella sekä Liperin Savonselän alueella.

Kartat helpottavat ottamaan huomioon pesivät norpat

Metsähallitus on julkaissut saimaannorpan tärkeimmät pesimäalueet kartoilla. Luodot ja rantakinokset on syytä kiertää koko Saimaalla, mutta näillä kaikkein tiheimmän pesinnän alueilla häiriöriskin minimointi on erityisen tärkeää. Jokaisen jäällä liikkuvan vastuulla on, miten pesintä lopulta onnistuu, selviääkö kuutti ensimmäisistä kuukausistaan. Kartoilta on helppo katsoa omat lähivedet ja liikkua niin, ettei tietoisesti eikä tietämättään aiheuta häiriötä kinoksissa synnyttäville ja imettävälle norpille.

Moottoriajoneuvojen liikkumista on rajoitettu 365 hehtaarin suuruisella rajoitusalueella Oriveden Jänisselällä 1.1. – 15.4.2024

Rajoitusalueella on kielletty kaikenlainen moottoriliikenne. Kielto ei estä viranomaistehtävien hoitamista (esim. pelastustoimi ja erävalvonta) tai ammattimaista kalastusta alueella. Kieltoalue koostuu yksityisistä vesialueista ja sen laajuus on 365 hehtaaria.