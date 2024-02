Helsingin Kulttuuritalo astuu uuteen aikakauteen vastavalmistuneen korjaus- ja uudistushankkeen myötä

Alvar Aallon suunnittelema ikoninen Kulttuuritalo Helsingissä on astumassa uuteen aikakauteen vastavalmistuneen korjaus- ja uudistushankkeen myötä. Uudistusten tavoitteena on nostaa Kulttuuritalon kiinnostavuutta, kapasiteettia ja käyttöastetta sekä tavoittaa uusia yleisöjä.

“Kulttuuritalossa on loputtomasti potentiaalia ja uudistusten myötä sen tilat muuntuvat nyt entistä paremmin monenlaisiin toteutuksiin, aina bilekeikoista illalliskonsertteihin ja koko talon kattaviin tapahtumiin. Haluamme tuoda Kulttuuritaloon eloa ja vilkkautta aamusta iltaan, ja tehdä siitä Suomen kiinnostavimman tapahtumatalon”, sanoo Emilia Mikkola, Kulttuuritalon toimitusjohtaja.

Merkittävin muutos on alunperin elokuvateatteriksi rakennetun Alppisalin remontointi elektroniseen tanssimusiikkiin keskittyväksi KULT-klubiksi. Tilassa järjestetään myös livekeikkoja. Juuri ovensa avanneen KULT-klubin johtoon on rekrytoitu kansainvälisestikin merkittävänä DJ:na ja tuottajana tunnettu Katerina Andonov.

“Rakennuksen tulee elää ajassa”

Muutokset on toteutettu korjaamalla ja uusimalla Kulttuuritalon yleisötiloja ikonisen talon alkuperäistä henkeä vaalien sekä uudistamalla muun muassa ohjelmatarjontaa, tekniikkaa, ravintoloita ja asiakaskokemusta. Korjaus- ja uudistushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Fyra ja sisustussuunnittelusta JKMM Interiors.

“Kulttuuritalon korjaus- ja muutostyöprojektin keskiössä on toimivan ympäristön luominen ohjelma- ja ravintolatoimijalle suojellun rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Rakennuksen tulee elää ajassa, ja ohjelmatoiminnan muuttuminen edellyttää toimenpiteitä muun muassa tekniikan osalta. Uudistunut Kulttuuritalo henkii nykypäivää kääntämättä selkää rakennuksen merkittävälle kulttuurihistorialle”, kertoo Merja Virkkunen, korjaushankkeen pääsuunnittelija Fyralta.

“Kulttuuritalo on sisääntulomme Suomen markkinoille”

Muutosten myötä Kulttuuritalo esittelee itsensä myös osana suurta kansainvälistä tapahtuma-alan toimijaa, ASM Globalia, joka vastaa Kulttuuritalon tapahtumatuotannosta.

“Olemme todella ylpeitä Kulttuuritalosta ja innoissamme tulevista mahdollisuuksista, joita tämä kaunis ja ikoninen venue tarjoaa. Kulttuuritalo on sisääntulomme Suomen markkinoille ja odotamme innolla, että voimme kasvattaa toimintaamme muilla uusilla tapahtumatiloilla. Helsinki on vilkas kaupunki, jolla on rikas kulttuurielämä, ja toivomme, että saamme pian lisää uusia kumppaneita promoottoreista, tapahtumatuottajista ja Helsingin kaupungilta livetapahtumien kasvun lisäämiseksi”, sanoo Marie Lindqvist, Senior Vice President ASM Global.