Haaga-Helia kehittää Kreikan matkailuosaamista – korkeakoulutettua työvoimaa maan matkailualalle

Tunnettu matkailumaa kaipaa korkeakoulutettua työvoimaa. Tähän helpotusta tuo se, että Kreikan opetusministeriö on todennut päteväksi Haaga-Helian matkailualan koulutuksen kreikkalaisen matkailualan oppilaitoksen kanssa.

Varsinainen yhteistyö Haaga-Helian ja Le Monde Institute on Hospitality and Tourism studies -oppilaitoksen välillä alkoi syksyllä 2022, kun ensimmäiset opiskelijat aloittivat.

– Yhteistyötä käynnisteltiin jo vuonna 2021, kun saimme Le Mondesta yhteydenoton ja aloimme suunnitella yhteistyötä. Yhteistyön perustaksi tuli Haaga-Helian oma Hospitality, Tourism and Experience Management -koulutusohjelma, joka meni Kreikan opetusministeriöön akkreditoitavaksi, kertoo Haaga-Helian tutkintojohtaja Risto Karmavuo.

Karmavuo kertoo, että yhteistyö Le Monden johdon kanssa on ollut erittäin toimivaa ja aktiivista. Koska koulutusohjelma on uusi, opiskelijamäärät ovat vielä melko pieniä. Innostus on kuitenkin ollut suurta ja opiskelijamääriin odotetaan kasvua, kun koulutusohjelma vakiinnuttaa paikkansa.

Opiskelijoiden innostus huipussaan

Yhteistyökoulutuksessa aloitti jälleen uusia ryhmiä syksyllä 2023, ja koulutus on nyt täydessä vauhdissa. Opiskelijat ovat olleet innostuneita, ja kaikilla aloittaneilla on ollut ainakin kesätyö tai jopa pidemmän ajan työkokemusta alalta.

– Aiempi kokemus auttaa opiskelijoita ankkuroimaan opiskelun teorioita työelämään. Tunneilla onkin koettu alusta asti paljon oivalluksia siitä, minkälaisia palveluja, elämyksiä ja tapahtumia voidaan tuottaa matkailualalla, kertoo kreikkalaisia opiskelijoita opettava Haaga-Helian lehtori Mia Tarhanen.

– Ensimmäisen valmistuvan opiskelijan kanssa on sovittu jo opinnäytteen esityspäivämäärä etuajassa, joten startti on ollut onnistunut, iloitsee Tarhanen.

Haaga-Helia on Suomen suurin hotelli-, ravintola- ja matkailualan kouluttaja. Vuonna 2023 ammattikorkeakoulu juhli Suomen ensimmäisen englanninkielisen AMK-koulutusohjelman, englanninkielisen restonomikoulutuksen, pyöreitä vuosia koulutuksen täyttäessä 30 vuotta. Viime vuosina Haaga-Helian restonomikoulutuksen osaamista on päästy viemään myös ulkomaille, kuten Kreikkaan.