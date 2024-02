Opettajan katse tukee lapsen vuorovaikutusaloitteita varhaiskasvatuksessa

Susanna Isotalon väitöskirjaan liittyvä osatutkimus keskittyi varhaiskasvatuksen opettajan ja alle kolmevuotiaiden lasten väliseen pedagogiseen vuorovaikutukseen leikin sekä ohjatun toiminnan aikana. Tutkimuksessa hyödynnettiin silmänliikettä mittaavia laseja.

Varhaiskasvatuksen opettaja katsoo eri tavalla leikissä ja ohjatussa toiminnassa

Tulokset osoittavat, että opettaja käyttää katsettaan eri tavoin opettajajohtoisessa ohjatussa toiminnassa verrattuna lapsen ja opettajan yhteiseen, jaettuun leikkitilanteeseen. Ohjattu toiminta lisäsi opettajan katseen kohdistumista lapseen, kun taas leikissä opettajan katse liikkui enemmän lapsen ja leikissä käytettyjen lelujen välillä.

– Varhaiskasvatuksen opettaja käyttää katsettaan ympäristön havainnointiin, lapsen vuorovaikutusaloitteiden tunnistamiseen sekä niihin vastaamiseen. Katseella opettaja voi ilmaista kiinnostusta lapsen aloitetta kohtaan ja kannustaa lasta jatkamaan. Toisaalta katseellaan opettaja myös ohjaa lapsen huomiota takaisin toiminnan pariin, Isotalo kuvailee.

Erityisesti leikki tarjosi tilaa opettajan ja lapsen vastavuoroiselle vuorovaikutukselle. Lapsen aloitteet huomioivan vuorovaikutuksen kautta myös lapsen osallisuuden kokemus voi vahvistua. Tutkimuksen tulokset tarjoavat ymmärrystä varhaiskasvatuksen opettajan katseesta sekä sen suuntaamisesta pedagogisessa vuorovaikutuksessa varhaiskasvatuksen pedagogisissa ympäristöissä.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa opettajan katseen käyttäytymisestä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuskäytäntöjen kehittämisessä. Myös ohjattu toiminta on tärkeä osa varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaympäristöä.

– Tutkimus herättää pohtimaan, miten lapsen vuorovaikutusaloitteita voidaan tukea myös ohjatun toiminnan aikana ja miten opettaja voi käyttää katsettaan tukeakseen näitä, Isotalo sanoo.

Julkaisutiedot:

Alkuperäinen artikkeli ”Early Childhood Education and Care Teachers’ Gaze Behavior Across Pedagogical Episodes in Toddler Groups in Finland”on luettavissa aikakausjulkaisussa International Journal of Early Childhood: https://doi.org/10.1007/s13158-023-00387-6