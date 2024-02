Pohteen työntekijöillä on aina henkilökortti mukana kotikäynneillä

Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpidesuunnitelmat etenevät – yhteistoimintaneuvottelut alkavat 26.2. 20.2.2024 16:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvien toimenpidesuunnitelmien valmistelu on edennyt ja kooste suunnitelmista on julkaistu. Suunnitelmat sisältävät palveluverkkoa koskevia toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin. Suunnitelmat käsitellään yhteistoimintamenettelyssä, joka alkaa 26.2.2024. Infotilaisuuksia järjestetään myös alueen asukkaille.