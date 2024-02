Uusia jäseniä KOVA ry:lle

KOVAn jäsenenä on nyt 131 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiötä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä yli 330 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

Hollolan Asuntotalot Oy on vuonna 1991 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Hollolan kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 450 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2024 on 10,35 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen on vuonna 1984 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Paltamon kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 250 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2024 on 9,27 euroa neliöltä kuukaudessa.

Porvoon A-asunnot Oy – Borgå A-bostäder Ab on vuonna 1978 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Porvoon kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 1 800 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2024 on 12,63 euroa neliöltä kuukaudessa.

- Olen mielissäni, että kuluva vuosi käynnistyi KOVAssa jäsenkasvun osalta vauhdikkaasti. Uusien jäsenten myötä rikoimme 130 jäsenen rajan. Uudet jäsenet vahvistavat KOVAn alueellista kattavuutta entisestään. Toivon, että uudet jäsenemme saavat myös liikkeelle lisää yhtiöitä hakeutumaan jäsenpalveluidemme ja muun toimintamme pariin. Toimialamme näkyvyys ja vaikuttavuus vahvistuu jokaisen jäsenen myötä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen päättää.