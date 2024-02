Yrittäjägallup: Puolet yrittäjistä kieltäisi kokonaan poliittiset lakot

Yrittäjistä ja pk-yritysten edustajista vain 21 prosenttia hyväksyy ay-liikkeen poliittiset lakot. Tämä selviää helmikuussa tehdystä Yrittäjägallupista. 70 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista ei hyväksy poliittisia lakkoja.



Tasan puolet yrittäjistä kieltäisi poliittiset lakot kokonaan ja 16 prosenttia rajaisi ne kahteen tuntiin. Vuorokauteen ne rajaisi 14 prosenttia vastaajista. Vain 11 prosenttia on sitä mieltä, että lakkoja ei pitäisi rajoittaa mitenkään.



Eniten lakkojen kieltämisen kannalla ovat yli viisi työllistävät yrittäjät sekä teollisuudessa, kaupan alalla ja rakentamisessa toimivat. Miehistä 58 prosenttia kieltäisi poliittiset lakot kokonaan, naisista 37 prosenttia.



Yrittäjistä 66 prosenttia on sitä mieltä, että hallituksen pitää viedä läpi ohjelmansa mukaiset uudistukset ay-liikkeen poliittisista lakoista huolimatta. 20 prosenttia vastustaa tätä ja 14 prosenttia ei osaa sanoa. Kannatus on laajinta yli kymmenen henkeä työllistävillä ja teollisuudessa.



– Yrittäjät tukevat laajalti hallituksen suunnitelmia uudistaa työmarkkinoita. Selvä enemmistö tosin toivoo, että poliittisia lakkoja rajoitettaisiin enemmän kuin hallitus on esittämässä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.



Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi helmikuussa 1 339 pk-yritysten edustajaa.



Yrittäjäkunnan diversiteetti näkyy



Yksinyrittäjistä poliittiset lakot hyväksyy 31 prosenttia ja yli kymmenen henkeä työllistävistä 12 prosenttia. Yli viisi henkeä työllistävistä lakkoja ei hyväksy 84 prosenttia.



– Tuloksista näkyy myös yrittäjäkunnan diversiteetti. Yrittäjäkunta muuttuu mm. yksinyrittäjien määrän kasvaessa. Erityisesti yksinyrittäjien poliittinen ajattelu poikkeaa usein työnantajayrittäjien näkemyksistä.



Poliittisten lakkojen hyväksyminen on laajinta pääkaupunkiseudulla ja nuorten yrittäjien parissa. Naiset suhtautuvat lakkoihin selvästi miehiä myönteisemmin.



Laittomien lakkojen rangaistusten kiristämistä kannattaa 71 prosenttia pk-yrittäjistä. Rangaistusten kiristämistä vastustaa 16 prosenttia. Vahvinta laittomien lakkojen rangaistusten kiristäminen on yli viisi henkeä työllistävillä sekä teollisuudessa ja rakentamisessa.



Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.



Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 339 pk-yritysten edustajaa.

Kysely tehtiin 7.−13.2.2024.

Tutkimustulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.