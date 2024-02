U17-tytöt pelaa tiistaina EM-lopputurnauspaikasta

U17-tytöt (2007 ja myöhemmin syntyneet) on aloittanut EM-jatkokarsinnat kahdella voitolla. Pikkuhelmarit avasi Portugalissa pelattavan karsintaturnauksen 5–0-voitolla Kosovosta – toisessa pelissään Suomi kukisti Islannin maalein 2–1. Joukkue majailee kuudella pisteellä lohkokärjessä tasapisteissä Portugalin kanssa, mutta Suomella on parempi maaliero. Vain lohkovoittaja etenee Ruotsissa toukokuussa pelattavaan EM-lopputurnaukseen.



– Kävimme eilen pyörähtämässä Lissabonin keskustassa ja saimme ajatuksia pois jalkapallosta. Saimme kuormaa alas sekä henkisesti että fyysisesti – tänään olemme jatkaneet töitä treenikentällä sekä palaverihuoneessa. Terveystilanteemme on hyvä, ja kaikki pelaajat ovat käytettävissämme huomenna, päävalmentaja Akan Okomoh avaa.



Kosovoa vastaan hattutempun mättänyt ja Islanti-pelissä Suomen avausmaalista vastannut Jelena Todoshchenko kertoo, että joukkueella riittää energiaa viimeiseen puristukseen. Hyökkääjä uskoo, että kaksinkamppailuilla ja taisteluilmeellä on iso merkitys Portugali-ottelussa.



– Kahden pelin jälkeen on tosi hyvät fiilikset, ja uskon, että voimme voittaa vielä kolmannen ottelun ja saavuttaa kisapaikan. Islanti-peli meni jännittäväksi, mutta uskoin loppuun asti siihen, että teemme tarvittavan maalin. Pelit painavat jonkin verran jaloissa, mutta meillä riittää virtaa – meillä on tosi hyvä joukkuehenki, ja kaikki kannustavat ja tukevat toisiaan, Todoshchenko sanoo.



Syksyn EM-karsinnoissa Portugali nollasi sekä Bosnia-Hertsegovinan että Tshekin, joten vastustajalta voi odottaa hyvin tiivistä puolustusta.



– Portugali on taitava joukkue, kuten aiemmatkin vastustajamme. Ryhmä on hyvin valmennettu ja taktisesti joustava. He vaihtoivat lähes koko avauskokoonpanonsa Kosovo-peliin, ja osa Islanti-matsissa pelanneista runkopelaajista huilasi lauantaina, Okomoh toteaa.



– Olemme nähneet Portugalin kaikki maaottelut kuluneen vuoden ajalta – olemme analysoineet tarkkaan, millainen vastustaja meille on luvassa. Portugali on tehnyt kokeillut eri asioita eri peleissä sekä otteluiden aikana, ja meidän täytyy varautua taktisiin muutoksiin pelin sisällä, päävalmentaja jatkaa.



– Olemme pyrkineet valmistamaan pelaajia henkisesti. Painetila on iso, mutta olemme pelanneet kovan paineen otteluita myös aiemmin. Emme lähde huomenna miettimään sitä, että meille riittää tasapeli – haluamme voittaa Portugalin ja päättää karsinnat hyvään jalkapallo-otteluun. Mentaalinen puoli tulee olemaan todella merkittävässä roolissa viimeisessä pelissämme.

Suomen viimeinen EM-jatkokarsintaottelu (Suomen aikaa):

Ti 27.2. klo 17.00 Portugali – Suomi, Cidade do Futebol (Oeiras)



Kamppailu näkyy suorana Palloliiton YouTube-kanavalla.

