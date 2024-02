Pohteen yhteistoimintamenettely on käynnistynyt 26.2.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on alkanut yhteistoimintamenettely. Menettelyn piirissä on enintään 3500 henkilöä. Yhteistoimintamenettelyn ensimmäinen neuvottelu on käyty 26.2.2024. Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.