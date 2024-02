Napostelu ja tunnesyöminen ovat yhteydessä univaikeuksiin, mutta vaihdevuodet eivät

Unella on tärkeä merkitys niin fyysiselle kuin psyykkiselle terveydelle. Univaikeudet näyttävät lisääntyvän selvästi vaihdevuosien aikana. Tähän voivat vaikuttaa vaihdevuosien hormonaaliset muutokset, mutta myös elintavat saattavat olla yhteydessä uneen.

On olemassa ristiriitaista tutkimustietoa siitä, aiheuttavatko vaihdevuodet univaikeuksia tai onko niiden esiintyvyys runsaampaa vaihdevuosien eri vaiheissa. Toisaalta myöskään syömiskäyttäytymisen yhteyttä vaihdevuosien aikaiseen unenlaatuun ole juuri tutkittu.

— Koska naissukuhormoni estrogeeni osallistuu kylläisyyden tunteen säätelyyn, saattaa vaihdevuosien aikana tulla muutoksia syömiskäyttäytymiseen, joka voisi heijastua myös unikäyttäytymiseen, kuvailee Gerontologian tutkimuskeskuksessa työskentelevä väitöskirjatutkija Hannamari Lankila.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vaihdevuosien ja unikäyttäytymisen yhteyttä. Lisäksi tutkittiin, onko syömiskäyttäytyminen yhteydessä unikäyttäytymiseen. Tutkimuksen aineistona hyödynnettiin laajempaa ERMA-tutkimusta, johon osallistui yli 1000 keskisuomalaista 47—55-vuotiasta naista.

Syömiskäyttäytymisellä parempaa unta

Tutkimuksen osallistujat edustivat kolmea vaihdevuosiryhmää: esivaihdevuodet, vaihdevuosien siirtymävaihe ja vaihdevuodet ohittaneet. Yli 20 prosenttia naisista koki unenlaatunsa huonoksi tai melko huonoksi. Vaihdevuodet ohittanut ryhmä nukkui huonommin verrattuna muihin ryhmiin. Vaihdevuosistatus ei ollut yhteydessä uneen, kun tulosten analysoinnissa huomioitiin useita muita uneen vaikuttavia tekijöitä mukaan lukien syömiskäyttäytyminen.

— Tulosten perusteella napostelu ja tunnesyöminen olivat yhteydessä siihen, että naisten yöunen pituus oli lyhyempi ja he kokivat itsensä väsyneeksi päiväsaikaan, kertoo Lankila.

Yhteys unen ja syömiskäyttäytymisen välillä on luultavimmin kaksisuuntainen, joten huono uni voi aiheuttaa epäterveellisempää syömiskäyttäytymistä, ja toisin päin.

Unenlaatu vaikuttaa ihmisen terveyteen

Unen osuus on fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn kannalta niin merkittävä, että se tulisi huomioida terveyskäyttäytymisen osana terveellisen syömisen sekä riittävän fyysisen aktiivisuuden ohessa. Riittämätön ja huonolaatuinen uni on yhteydessä suoraan tai välillisesti muun muassa tyypin II diabetekseen, ylipainoon, masennukseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

— Nämä kaikki ovat länsimaissa yleisiä terveysongelmia. Siksi vaihdevuosien, unen ja syömisen välisiä yhteyksiä on tärkeä tutkia, Lankila summaa.

Alkuperäinen julkaisu

