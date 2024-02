Hyvinvointialueella aloittaa tuore nuorisovaltuusto

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kausi on vuoden mittainen ja tämän alueellisen nuorisovaltuuston jäsenet on ehdotettu ja valittu alueen kuntien nuorisovaltuustoista. Vanhus- ja vammaisneuvostojen kausi on koko vaalikauden mittainen.

— Nuorisovaltuustolla on merkittävä ja tärkeä rooli vaikuttamisen sekä nuorten asioiden esille tuomisen kanavana. Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustossa sekä aluehallituksessa. Koska nuorisovaltuuston jäsenillä ei ole monella vielä äänestysoikeutta, niin vaikuttamisesta nuorille tärkeissä aiheissa on haluttu tehdä helppoa ja varmistaa, että nuorten ajatukset kuuluvat myös aluevaltuustossa ja -hallituksessa, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Alueellinen nuorisovaltuusto kokoontuu ja järjestäytyy maaliskuun alussa ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston.

Aluehallitus käytti otto-oikeutta

Aluehallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen (30.1.2024 § 9) toimintaohjeen käyttöönottoon liittyen. Aluehallitus kumosi päätöksen ja palautti asian uudelleen käsittelyyn. Uudelleen valmistelussa tarkistetaan kuljetuspalvelujen toimintaohjetta. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohje astuu voimaan, kun se on uudelleen käsitelty.

Ajankohtaisissa aiheissa keskusteltiin hyvinvointialueen laajuisen henkilökuljetuspalvelujen kilpailutuksen etenemisen aikataulusta. Palvelun käyttöönoton arvioidaan olevan vuonna 2025. Keskustelutilaisuus kuljetusyrityksille järjestetään keskiviikkona 6.3.2024. Keväällä käynnistetään kilpailutukset. Asiakkaita on myös pyydetty osallistumaan kuljetuspalveluissa tulevaisuudessa käyttöönotettavan kukkaromallin pilotointiin, jotta mallia saadaan testattua todellisilla asiakkaiden ajoilla.

Esityslistan muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina.