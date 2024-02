Vuoden kaupan ja palvelun teko -tunnustus Lindström Oy:lle

”Tunnustus myönnettiin tänä vuonna sellaiselle kaupan tai palvelun alan toimijalle, joka toimii edelläkävijänä monimuotoisen työyhteisön rakentamisessa ja johtamisessa”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Katarina Katajainen.

Perheyritys Lindström Oy:n rekrytointijärjestelmä on avoin ja puolueeton. Työllistymisen kynnystä on madallettu esimerkiksi kielitaitovaatimuksia alentamalla. Monikulttuurisuus ja kielitaito on huomioitu myös perehdytyksessä ja käyttöohjeissa, ja yritys tarjoaa kielikoulutusta sekä koulutusta monimuotoisuuden ymmärtämiseksi. Lindströmin työntekijät edustavat yli 60 eri kansalaisuutta, ja yritys toimii 23 maassa.

”Lindströmillä on tehty pitkäjännitteistä työtä monikulttuurisen työyhteisön kehittämisessä ja johtamisessa työhyvinvointi huomioiden”, perustelee Katajainen valiokunnan tekemää valintaa.

”Monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö on olennainen osa Lindströmin kulttuuria, ja diversiteetti on meille tärkeää sen kaikissa muodoissa. Monimuotoisuus on osa arkeamme, sillä meillä työskentelee ihmisiä 62:stä eri kansallisuudesta palveluyksiköistämme asiantuntija- ja johtotehtäviin saakka. Olemme ylpeitä ja iloisia Turun kauppakamarin myöntämästä tunnustuksesta ja haluamme jatkaa tasa-arvoisemman työelämän kehittämistä yhä parempaan suuntaan. Toivoisimme, että yhä useammat suomalaisyritykset näkisivät monimuotoisuudessa esteiden sijaan mahdollisuuksia”, kiittää tunnustuksesta Lindström Oy:n tulosyksikön johtaja Mika Willisi.

Turun kauppakamarin Kaupan ja palvelun -valiokunta jakoi tunnustuksen tänä vuonna kolmatta kertaa. Tunnustus jaettiin edellisen kerran vuonna 2022. Tuolloin tunnustus myönnettiin Turun Osuuskaupalle vastuullisuudesta.