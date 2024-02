Elo osti kaksi asuinkerrostaloa Helsingistä

Jarkko Heikkilä Elon riskienhallintajohtajaksi, Martti Luoma compliance-toiminnon päälliköksi 3.1.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Jarkko Heikkilä (KTM) on nimitetty 1.1.2024 alkaen työeläkeyhtiö Elon riskienhallintajohtajaksi (Chief Risk Officer) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän vastaa Elon kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta ja tukee näin Elon strategian toteutumista ja toiminnan jatkuvuutta. Aiemmin Jarkko Heikkilä on toiminut Elossa riskienhallintotoiminnan päällikkönä. Martti Luoma (VT, OTM) on nimitetty Elon compliance-toiminnosta vastaavaksi päälliköksi (Head of Compliance) ja toiminnon esihenkilöksi. Hän raportoi tehtävässään riskienhallintajohtaja Jarkko Heikkilälle. – Lähtiessämme hakemaan compliance-toiminnon päällikköä haimme ensisijaisesti kokenutta henkilöä, jolla on syvä kokemus finanssialan compliancen järjestämisestä ja joka voisi tuoda meille myös tuoreita näkemyksiä. Martilla on monipuolinen ja pitkä kokemus usean finanssialan yhtiön compliance-toiminnoista ja niiden johtamisesta, viimeisimpänä OP-ryhmästä. Olen iloinen voidessani toivottaa Martin tervetulleeksi Eloon ja kehittämään Elon complia