Tapaa bredlinpyton ja muut trooppiset kaverit Särkänniemessä talvilomalla

Särkänniemen akvaarion suurin käärme bredlinmattopyton (Morelia bredli), kavereiden kesken Bredli, pääsi viime viikolla uuteen, laajennettuun terraarioon.

”Bredli on ollut poissa asiakkaiden silmien alta koko terraarioremontin ajan, ja nyt se on päässyt rempattuun kotiinsa”, kertoo akvaarion vastaava eläintenhoitaja Johanna Dianoff.

Juuri yhdeksän vuotta täyttäneen, lähes kolmemetrisen pytonin terraario jäljittelee bredlinpytonin tyypillistä elinympäristöä kallioseinämineen ja kuivan alueen kasveineen. Bredlinpyton elää luonnonvaraisena Australian pohjois- ja keskiosissa.

Bredli ei ole Särkänniemen akvaarion ainoa käärme, vaan sieltä löytyy myös kaksi keltaista anakondaa, Salazar ja Houdini. Akvaariossa pääsee tapaamaan myös muita erikokoisia uivia, mönkiviä, matelevia ja hyppiviä asukkaita, kuten aksolotleja, vihermureenan, kiinankrokotiililiskon, piraijoja sekä kääpiökaimaaneja. Eväkkäitä löytyy kotimaisista kaloista hyvinkin trooppisiin kavereihin.

”Akvaariosta löytyy yli 200 eri lajin edustajia”, Dianoff kertoo.

Akvaario-lipun hintaa on laskettu tälle talvelle, ja nyt sekä Akvaario- että Näsinneula-lippu maksavat 9,90 €.

Akvaario on avoinna talvikaudella tiistaista sunnuntaihin: ti–la klo 11–20 ja su klo 11–18. Myös Näsinneulan näkötorni on avoinna. Ravintola Näsinneula palvelee tiistaista lauantaihin. Maanantaisin koko Särkänniemi on suljettu.

Kausikortilla on mahdollista vierailla Akvaariossa ja Näsinneulassa myös talvikaudella. Alle 3-vuotiaat huvittelevat Särkänniemessä veloituksetta.