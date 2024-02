Ravitsemushoitoa tehostamalla ja vajaaravitsemuksen riskiä seulomalla haetaan kustannussäästöjä hyvinvointialueille

Uudistettu ravitsemushoitosuositus ohjaa ravitsemushoidon suunnittelua ja toteuttamista

Uudistettu ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu ohjaamaan sairaaloiden sekä hoito- ja kuntoutuslaitosten ravitsemushoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä ruokapalvelujen järjestämistä, elintarvikehankintoja ja kilpailuttamista. Siinä on esitetty vähimmäisvaatimukset potilaille tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta.



– Terveellinen ruoka on hyvinvoinnin tukipilari ja se edistää myös kestävää elämäntapaa. Terveyttä edistävä, kokonaiskestävä ruokaympäristö tukee hyvän ruokavalinnan tekemistä. Hyvinvointialue ja kunnat voivat monella tapaa edistää terveyttä, hyvinvointia, kestävyyttä ja elämänlaatua tukevia valintoja alueellaan, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.

Moniammatillisen asiantuntijaryhmän laatima suositus perustuu kansainvälisiin ravitsemushoidon suosituksiin, kliinisen ravitsemustieteen ja lääketieteen tutkimustietoon, hyviin hoitokäytäntöihin sekä kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin.

Tavoitteena vajaaravitsemuksen kehittymisen estäminen

Vajaaravitsemus hidastaa toipumista ja lisää erilaisten komplikaatioiden riskiä. Siten se pidentää hoitoaikoja ja lisää hoitohenkilöstön työmäärää ja terveydenhuollon kustannuksia. Vajaaravitsemusta esiintyy erityisesti pitkäaikaissairailla, syöpäpotilailla, neurologisilla potilailla sekä vakavista infektioista, traumoista ja isoista leikkauksista toipuvilla. Vajaaravitsemusriski lisääntyy myös ikääntymisen myötä.

Henkilöihin kohdistuvien haittojen lisäksi vajaaravitsemuksella on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Useiden tutkimusten mukaan vajaaravitsemusriskin seulonta ja vajaaravitsemuksen ehkäisy vähentävät hoidon kustannuksia. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy on huomattavasti edullisempaa kuin sen hoito.

– Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja ehkäisy kuuluvat kaikille terveydenhuollon ammattilaisille ollen tärkeä osa asiakkaan kokonaishoitoa. Ravitsemushoitoon panostamalla pystymme lisäämään myös terveydenhuollon vaikuttavuutta. Uusi ravitsemushoitosuositus toimiikin erinomaisena suuntaviittana myös Keusoten alueen ravitsemushoidon kehitystyössä, kertoo terveyspalveluiden ja sairaanhoidon palvelujohtaja Susanna Pitkänen.

Ilmoittaudu mukaan alueelliseen ravitsemuspäivään 6.3.

Alueellinen ravitsemuspäivä kokoaa yhteen Keusoten alueen sote-alan henkilöstöä ja muita asiakkaidemme ravitsemushoitoon, sen hankintaan, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuvia tahoja moniammatillisesti. Paikalle toivotaan myös alueen asukkaiden ravitsemusterveyden edistämiseen osallistuvia toimijoita.

Ravitsemuspäivä järjestetään keskiviikkona 6.3. klo 8.30–12.00 HUS Hyvinkään sairaalan auditoriossa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Päivän ohjelma ja aikataulu on jaettu kahteen osioon: alkupuolen esityksissä aihetta käsitellään valtakunnallisella tasolla ja loppupuolella syvennytään ravitsemushoitoon Keski-Uudellamaalla.

Tilaisuudessa esiintyy puhujina Keusoten ja HUSin ammattilaisten lisäksi mm. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab ja STM:n neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii VRN:n erityisasiantuntija Soile Ruottinen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.keusote.fi/ravitsemuspaiva