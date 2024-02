Miltä jatkuva kipu tuntuu? Tervetuloa sairaiden valtakuntaan on pysäyttävä romaani kroonisesta sairaudesta

”Kivulle on niukalti tilaa, koska niin monilla ihmisillä on kipuja, niin monet ihmiset ovat aina väsyneitä, on niin paljon sairaita, potilaita, asiakkaita, teitä on miljoonia, miljardeja, enemmistö, massa, ja nyt sinä olet heistä yksi: näkymätön toisille, koska jokainen katsoo aina vain itseään.”

Kolmekymppisen Clayn elämä täyttyy yllättäen jatkuvasta kivusta ja väsymyksestä. Samalla hänen elämänpiirinsä kapenee: päivätyö on pakko jättää, ystävät etääntyvät ja suhde tyttöystävään muuttuu. Syvälle kroonisesti sairaan kokemuksiin vievän tarinan rinnalla kulkee vuoropuhelu, jossa seurataan Clayn matkaa mielikuvitukselliseen, byrokraattiseen sairaiden valtakuntaan, oppaanaan amerikkalaiskirjailija Susan Sontag, jonka omakohtaiset esseet sairastamisesta tunnetaan maailmanlaajuisesti.

Hollannin näkyvimpiin nykykirjailijoihin kuuluvan Hanna Bervoetsin teoksia julkaistaan yli 10 maassa. Bervoets esiintyi vuonna 2022 Suomessa Helsinki Lit -festivaalilla kertomassa teoksestaan Sopimatonta sisältöä, josta on suunnitteilla TV-tuotanto.

Hanna Bervoets: Tervetuloa sairaiden valtakuntaan

alkuteos Welkom in het Rijk der zieken

suomentanut Sanna Van Leeuwen

335 sivua

Ilmestynyt painettuna ja e-kirjana



