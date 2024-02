Vihreä eduskuntaryhmä: Hallituksen on petrattava vanhojen metsien suojelussa

Suomi on osana Euroopan unionin biodiversiteettistrategiaa sitoutunut suojelemaan kaikki vanhat metsät. Myös hallitus on ohjelmassaan linjannut, että Suomi suojelee kaikki valtion luonnontilaiset vanhat metsät.

– Valmisteilla olevan vanhan metsän kriteeristön suuntaa täytyy todella ihmetellä, sillä vanhoja ja arvokkaita metsiä meillä on enää todella vähän. Ne täytyisi pyrkiä suojelemaan mahdollisimman hyvin. Nyt näyttää sen sijaan siltä, että suuri osa vanhasta metsästä pyrittäisiin rajaamaan ulkopuolelle, Atte Harjanne huomauttaa.

Vanhojen metsien suojelua varten on Suomessa rakennettu kriteerejä, joilla vanha metsä määritellään. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kriteerejä valmistelleet tutkijat ovat kokeneet, että poliittinen paine on kova tehdä kriteereistä niin tiukat, että niiden ulkopuolelle jää merkittävä määrä vanhoista metsistä. Esillä olleiden kriteerien pohjalta suojeltavaa vanhaa metsää olisi vain noin 30 000 hehtaaria.

Vapaaehtoisten luontokartoittajien työ on paljastanut moninkertaisen määrän vanhoja, arvokkaita metsiä Suomesta. Kartoittajien työtä ei kuitenkaan ole millään tavalla otettu huomioon vanhojen metsien suojelun valmistelussa

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon 2030 mennessä ja osana tuon tavoitteen saavuttamista suojellun luonnon osuutta on lisättävä merkittävästi. Suomen luontopaneelin arvion mukaan Suomen monimuotoisuustavoitteet edellyttävät, että metsää on suojeltava Suomessa jopa yli 800 000 hehtaaria.

– On todella merkillistä, miksi hallitus ja ministeriöt eivät halua hyödyntää vapaaehtoisten pitkää ja perusteellista työtä vanhojen metsien kartoituksesta. Ruotsissa vastaavaa kartoitusta on tehty viranomaisten toimesta ja tuloksena suojelun ulkopuolella olevaa vanhaa metsää on löydetty yli 2,5 miljoonaa hehtaaria, Krista Mikkonen toteaa.

– On selvää, että meillä Suomessa tarve suojella jo pelkästään valtion vanhaa metsää on paljon suurempi kuin 30 000 hehtaaria. Lisäksi myös yksityisessä omistuksessa olevat vanhat metsät täytyisi saada suojeluun, Mikkonen korostaa.

– Suomen tavoitteet luontokadon pysäyttämisestä edellyttävät väistämättä, metsiä suojellaan paljon nykyistä laajemmin – myös muita kuin vanhoja metsiä. Mikäli jo vanhojen metsien suojelussa epäonnistutaan, miten Suomi voi uskottavasti onnistua tavoitteessaan pysäyttää luontokato? Harjanne ja Mikkonen kysyvät.