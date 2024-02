Mediakutsu: Harmaa Rinne Festival valtaa Rukan Hiihtostadionin 22.–23.3. - Tervetuloa Suomen suurimpaan after ski -tapahtumaan!

Harmaa Rinne Festivalin ohjelma on valmis - ohjelmiston viimeistelee lumen sisälle rakentuva elektronisen musiikin lava Original Snowhouse 12.2.2024 12:07:47 EET | Tiedote

Harmaa Rinne Festival järjestetään 22.–23.3.2024 Rukan Hiihtostadionilla. Tänään julkistettavan Original Snowhouse -lavan myötä Harmaa Rinne Festivalin ohjelmisto on valmis. Rukalla nähdään Suomen suurimmassa after ski:ssä kahden päivän aikana kolmella eri lavalla muun muassa JVG, Sanni, Alma, Ibe, Kuumaa, Tommy Cash sekä UMK-voittaja Windows95man. Harmaa Rinne Festival on suuruusluokaltaan ainutlaatuinen talvifestivaali, jonne odotetaan oheistapahtumineen 10 000 kävijää kahden päivän aikana. Festivaalin ainutlaatuisin lava tulee olemaan lumen sisälle tunneliksi rakentuva Original Snowhouse, jonka ohjelmisto koostuu elektronisesta musiikista. Yli 20 metriä pitkän lumistagen uumenissa hiihtomonojen alle biittejä ovat soittamassa monipuolinen kattaus suomalaisia elektronisen musiikin artisteja. Original Snowhousessa esiintyy kahden päivän aikana kahdeksan dj’tä ja elektronisen musiikin artistia. Ohjelmistossa nähdään Suomen elektromusaskenen pioneereihin lukeutuvan Jori Hulkkosen dj-sett