Kaupungin avustusten haku alkaa 1.3.

Maaliskuun haussa kaupungin avustuksia haetaan muiden paitsi kulttuuriavustusten osalta. 1.–31.3. haettavissa olevat avustukset ovat:

asukasyhdistysten avustukset

hyvinvointijaoston avustukset yhdistyksille

liikuntapalveluiden toiminta-avustukset

tapahtuma-avustukset (1.6.–31.12.2024 järjestettäville tapahtumille)

toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille ja

Vähänkyrön aluelautakunnan yleisavustukset.

Lisätietoa eri avustuksista vaasa.fi/avustukset

Kulttuuriavustusten haku vuodelle 2024 on ollut jo marraskuussa 2023, joten kulttuuriavustuksia voi hakea seuraavan kerran tämän vuoden marraskuussa.

Tapahtuma-avustuksille on kaksi hakua vuodessa

Tapahtuma-avustuksia koskeva haku on syksyllä 2022 päätetty jakaa kahteen hakuaikaan. Lokakuussa 2023 on ollut haku tapahtumille, joiden ajankohta on 1.1. –31.5.2024 ja nyt maaliskuun haussa haetaan avustusta 1.6.–31.12.2024 välisenä aikana järjestettäville tapahtumille.

Tärkeitä ohjeita hyvinvointijaoston avustusta hakeville

Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto avustaa yhdistyksiä, joiden toiminta tukee ja täydentää kunnan tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Jaosto avustaa esimerkiksi hyvien elintapojen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä, yksinäisyyden vähentämistä, mielenhyvinvoinnin taitojen vahvistamista sekä matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Jaosto tukee erityisesti haavoittuville ryhmille suunnattua tai heidät huomioonottavaa toimintaa.

Kaikkiin avustuskohteisiin on omat tarkat ohjeensa. Hyvinvointijaoston avustusten hakijoiden olisi hyvä huomioida, että samaan toimintaan ei voi hakea avustusta hyvinvointialueelta ja kunnasta. Olennaista on myös huomioida, että hyvinvointijaoston avustusta haetaan tiettyyn toimintakohteeseen eli se ei ole yleisavustus yhdistyksen toimintaan, eikä avustusta myönnetä yhdistyksen hallintokuluihin.

Sähköisen avustusjärjestelmän hakulomakkeen kohdassa “käyttötarkoitus” kerro selkeästi avustuksen käyttökohde sekä avustuksen käytön arvioitu kuluerittely. Katso esimerkit käyttökohteen ja kulujen erittelyyn.

Jos olet hakenut hyvinvointijaoston avustusta vuonna 2023, palauta avustusselvitys sähköisen avustushaun 2024 liitteenä.

Tutustu myös siihen, mitkä seikat avustusta myönnettäessä otetaan huomioon ja esimerkkeihin toiminnasta, johon hyvinvointijaostolta voi hakea avustusta.

Lue lisää ja hae avustusta: https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/ota-yhteytta/avustukset/hyvinvointijaoston-avustukset/