Mehukkaita makuja ja raikkaita kesäjuomia Sinebrychoffin juomauutuuksissa

Oluet

Karhu-olut lanseeraa keväällä 2024 kaksi raikasta uutuutta - Karhu Juicy IPA 4,6% ja Karhu Summer Wheat 4,8%. Molemmat uutuudet ovat kesäisen hedelmäisiä ja raikkaita janonsammuttajia. Karhu Juicy IPA, on mehukas ja hedelmäinen olut, jossa kohtaavat mango- ja passionhedelmämehujen raikkaus ja kevyen humaloinnin vivahteikkuus. Karhu Summer Wheat on kesäinen ja erittäin raikas samea vehnäolut, missä voi aistia sitruksisia aromeja. Karhu-designin suunnittelijoina ovat tällä kertaa Riina Tanskanen (Juicy IPA) ja Eero Lampinen (Summer Wheat).

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/karhu-juicy-ipa-ja-karhu-summer-wheat/

KOFF Session Lager 2,8 % on suodattamaton ja kuivahumaloitu matala-alkoholinen lager. Kuivahumaloinnissa käytetyt Cascade- ja Mosaic-humalat tuovat olueen kukkaisuutta, greippiä, mäntyä, yrttejä, sitrusta ja marjoja.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/koff-session-lager-2-8/

Ripauksella persikkaa ja vadelmaa maustettu 1664 Rosé 4,5% on raikas ja hedelmäinen vehnäolut. Täydellinen valinta aurinkoisiin kesäpäiviin! Lisäksi maineikas 1664 Lager 5% saapuu Suomeen nyt myös kauniissa 33 cl kierrätyslasipullossa.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/1664-rose-4-5/

Sinebrychoffin tuontiolutvalikoima täydentyy keväällä 2024 raikkaalla, Miller Genuine Draft 4,7 % -lageroluella Yhdysvalloista.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/miller-genuine-draft-olut-sinebrychoffin-jakeluun/

Crisp Pale Ale 0,0% on virkistävä ja helposti juotava alkoholiton olut. Herkullisessa oluessa yhdistyvät raikas pale ale -oluen maku sekä Mosaic- ja Citra-humaloinnin tuomat aromit sekä katkeruus.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/crisp-pale-ale/

Juomasekoitukset

Täysin uudenlainen KOFF Long Drink Juiced Grapefruit 5,0% on mehukas ginipohjainen lonkero, joka saa makua ja väriä aidosta greippimehusta. Aitoa mehua on 8 % juomasta. Juomassa on raikkaan greippinen maku ja luontaisia aromeja. KOFF Long Drink Twist 5,5% puolestaan yhdistelee makuja long drink -juomissa ennennäkemättömällä tavalla: Raikas ja hedelmäinen makuyhdistelmä ananas – mansikka – sitruuna tuo uusia tuulia makulonkeroihin perinteisten makujen rinnalle.

Garagen tuoteperheeseen lanseerataan keväällä 2024 kaksi uutta hard seltzer lemonade -makua, Garage Hard Seltzer Lemonade Pink ja Garage Hard Seltzer Lemonade Tropical. Pink maistuu sitruunalta, mansikalta ja pitaijalta (dragonfruit), Tropical sitruunalta, ananakselta ja guavalta. Garage Hard Seltzer Lemonadet (4,5 %) ovat juomasekoituksiksi vähäkalorisia, niissä on vain 99 kilokaloria per tölkki.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/garage-hard-seltzer-lemonade/

Breezer White Tea & Raspberryssa (4 %) maistuu raikas vadelma, jota täydentävät hennosti valkoisen teen kukkaiset aromit. Uutuudessa yhdistyvät makeus ja raikkaus - Breezereistä tutulla tavalla.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/breezer-white-tea-raspberry/

Siiderit

Suomen johtavalta siideribrändiltä Somersbyltä saadaan keväällä ennennäkemätön uutuus: luonnollinen ja vähäsokerinen Somersby Crushed Apple 4,5%. Lisäksi keväällä lanseerataan raikkaan hedelmäinen Somersby Raspberry & Lime 4,5%.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/somersby-crushed-apple-4-5-luonnollinen-ja-vahasokerinen-siideriuutuus/

Crowmoor-siiderin uutuus Crowmoor Dry Rosé 4,5% on rosévivahteinen kuiva omenasiideri, joka toimii kevään ja kesän juhlissa ja hetkissä. Kuiva rosésiideri onkin kuivien siiderien ystävien toivesuosikki.

Virvoitusjuomat ja energiajuomat

Coca-Colan virvoitusjuoma- ja urheilujuomavalikoimaan saapuu kolme uutuusmakua, Euroopassa suosittu Coca-Cola Zero Sugar Lime, aitoa hedelmämehua sisältävä Fanta Mango Zero ja Powerade Golden Mango sopivasti olympiahuumaan. Lisäksi Cokis-juomiin tulee pakkausuutuuksia.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/coca-cola-uutuudet-coca-cola-zero-sugar-lime-fanta-mango-zero-ja-powerade-golden-mango/

Muumi-virvoitusjuomaperheen hedelmäinen mehujuoma Muumi Mehuli Ananas on jo kolmas Mehuli-maku. Mehulit sisältävät jopa 25 % hedelmämehua.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/muumi-mehulin-kevaan-uutuusmaku-on-ananas/

Viime vuosina energiajuomien ystävät hurmannut yhdessä Isac Elliotin kanssa kehitetty Battery Remix 22 on nyt osa Batteryn pysyvää valikoimaa. Menestysmaku saa jatkoa myös Elliotin kanssa kehitetyllä uudella maulla Battery Remix 24.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/battery-remix-24-jatkaa-menestystarinaa-battery-remix-22-pysyvaan-valikoimaan/

Jo alkuvuonna Battery lanseerasi PLUS-sarjaan kaksi hyvänmakuista juomauutuutta, jotka auttavat pysymään terässä koko päivän - veriappelsiinin ja mustaherukan makuinen Battery PLUS Anti-Stress sekä persikan ja sitruunan makuinen Battery PLUS Restore.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/batterylta-kaksi-virkistavaa-plus-energiajuomauutuutta/

Monster Energyn kevään uutuutena Suomeen saapuu Monster Energy Aussie Lemonade – sitruunainen maku, joka on saanut inspiraationsa Australiasta. Lisäksi Monster-energiajuomien kivijalka, Monster Energy on nyt saatavilla myös sokerittomana Monster Energy Zero Sugar -versiona.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/monsterilta-sitruunainen-energiajuomauutuus-ja-vihrea-klassikko-monster-nyt-myos-sokerittomana/

Sinebrychoff tekee itse valmistamansa juomat hiilineutraalisti 100 % uusiutuvalla energialla.