Tervetuloa Turun Kansalliseen Kirjakauppaan torstaina 7.3.2024 klo 15.30, kun Markku Veijalainen haastattelee Markku Heikkilää hänen uutuusteoksestaan Sauli – Ratkaisevat hetket

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö luopui virastaan maaliskuun 1. päivänä 2024, päättyi Suomen poliittisessa historiassa ura, joka tapahtumarikkaudessaan

hakee vertaistaan. Sauli Niinistö on kokenut poliitikkona suomettuneisuuden ajan, ankaran lamakauden, Neuvostoliiton romahduksen ja Suomen liittymisen Euroopan unioniin ja rahaliittoon. Presidentiksi pyrkiminen näytti Niinistölle pitkään kiusaannuttavalta, mutta asemaan lopulta noustuaan hänestä tuli kansansuosiolla mitaten ylivertainen maanisä, joka johti Suomea ankaran koronapandemian vuosina ja joutui kohtaamaan uuden aggressiivisen Venäjän naapureilleen aiheuttaman hyytävän uhkan. Toisen presidenttikautensa päätteeksi hän ”viivyttelemättä mutta harkiten” luotsasi Suomen sotilasliitto Naton jäseneksi.



Harkitsevuus on muutenkin ollut ohjenuora Niinistön toiminnassa. Tässä teoksessa kuvataan hetkiä, joina tuolle ominaisuudelle on ollut erityistä tarvetta. Näiden

välähdysten myötä piirtyy kuva ihmisestä, joka on kasvanut tehtäviensä mukana. Vuodet ovat hioneet särmiä ja opettaneet sosiaalisia taitoja, joiden hallinta kovina kamreerivuosina ei ollut Niinistön ominta alaa.



Nähtäväksi jää, miten eläkeläinen Niinistö vielä käyttää saamaansa oppia ja kokemusta omaksi ja ehkäpä koko läntisen maailman yhteiseksi iloksi.



Kirjoittaja Markku Heikkilä on tunnettu turkulainen toimittaja ja radiopersoona, joka on seurannut Sauli Niinistön vaiheita 1970-luvulta alkaen. Sauli Niinistö ei ole osallistunut kirjan tekemiseen.

Kirja on ilmestynyt helmikuussa 2024.

