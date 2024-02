Sofia Virta ärähtää hallitukselle: "Poliitikoilla on kyllä tieto siitä, miten iso hätä monella lapsella tänäänkin on."

Virta korostaa, että tiedon ja lukujen valossa pitäisi olla selvää, että lasten ja nuorten tilanne on hälyttävä.

– Poliitikoilla on kyllä tieto siitä, miten iso hätä monella lapsella tänäänkin on. Meillä on olemassa laskelmat siitä, että tänä vuonna lähes 140 000 lasta tulee elämään Suomessa köyhyydessä, jonka lisäksi joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Myös kiireellistä sijoitusta tarvitsevien lasten määrä on noussut vuosi vuodelta, Virta painottaa.

Virran mukaan on epäreilua, että kovimman hinnan valtiontalouden tasapainottamisesta maksavat lapset ja nuoret, jotka eivät voi vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa tässä maassa tehdään.

– Ongelma ei siis voi olla päättäjien tiedonpuute. Väitänkin sen olevan riittämätön tahtotila – lapsuuteen panostetut eurot kun eivät useinkaan ehdi näkyä vaalikauden aikana plussapuolella kun taloutta katsotaan. Jos lapset olisivat äänestäjiä, olisi tässä maassa jo kauan sitten laitettu lapsiperhepalvelut kuntoon. Mutta kun lapset eivät voi mennä lakkoon, nousta barrikaadeille tai jättää äänestämättä, Virta pohtii.

Virta pitää lapsilta ja nuorilta leikkaamista virheenä.

– Orpon hallituksen kaikkein vakavin virhe on leikkaaminen lapsilta ja nuorilta – niistä edellytyksistä, joissa lapsuus ja nuoruus tapahtuu. Liian usein ajatellaan, että turvallinen ja hyvä lapsuus on ”vain perheen aikuisten asia” – ei ole, lapsi ei ole kenenkään omaisuutta, mutta hän on täysin riippuvainen häntä hoitavista (tai hoitamatta jättävistä) aikuisista, Virta painottaa.

Virta vetoaa jokaiseen suomalaiseen ja kannustaa kaikkia rohkeasti puolustamaan lapsia ja nuoria.

– Vetoan ja toivon, että pidämme yhdessä lasten ja nuorten ääntä. Jokainen teistä voi vaikuttaa viestimällä päättäjille, nostamalla lasten ja nuorten ääntä, marssimalla mielenosoitukseen vaatimaan lapsiin ja nuoriin panostamista ja esimerkiksi tukemalla lasten ja nuorten ääntä pitävien järjestöjen toimintaa, Virta kannustaa.