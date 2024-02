Alkoholilaki jättäisi vain osan vahvoista lonkeroista Alkoon

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on kritisoinut hallituksen esitystä siitä, että esitys antaisi kilpailuedun käymisteitse valmistetuille juomille. Muutos tarkoittaisi käytännössä sitä, että keskenään samankaltaisista alkoholijuomista, kuten lonkeroista, osa 5,5-8-tilavuusprosenttisista menisi myyntiin 4 600 vähittäiskauppaan ja toiset jäisivät 372 Alkon myyntiin.

”Jonkin verran on tullut vastaan sellaisia virheellisiä käsityksiä, että kaikki vahvat lonkerot ja alkoholijuomasekoitukset jäisivät Alkon myyntiin, mutta näinhän asia ei tosiaan ole. Käymisteitse valmistettu lonkero ei ole kadonnut minnekään markkinoilta ja lakimuutos varmasti lisää näitä käymisteitse valmistettuja alkoholijuomasekoituksia kaupoissa”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Käymisteitse valmistetut juomat hyötyvät myös verotuksesta

Lähes samankaltaisia juomia kohdellaan eri tavoin myös verotuksessa. Käymisteitse valmistetun 5,5-tilavuusprosenttisen alkoholijuomasekoituksen kuten lonkeron vero on 1,98 euroa litralta ja vastaavan etanolipohjaisen lonkeron vero on 3,01 euroa litralta.

”Käymisteitse valmistetun lonkeron vero on huomattavasti etanolipohjaista lonkeroa matalampi ja verkkokauppoja selaamalla voi huomata, että tällä veroerolla on merkitystä myyntihintaan. On hieman erikoista, että vain nämä matalamman verotuksen tuotteet vapautetaan laajempaan myyntiin”, Loikkanen toteaa.

Eri valmistustapojen valvonta mahdotonta

Viranomainen on esittänyt huolensa valmistustaparajoituksen valvonnan mahdottomuudesta. Valvira on todennut, että valmistustavan valvonta on perustunut kolmen alkoholin käymisprosessissa syntyvän yhdisteen määritykseen. Näiden yhdisteiden määrille ei kuitenkaan ole asetettuja raja-arvoja ja niiden lisääminen tuotteeseen on mahdollista.

Valvira on lisäksi todennut, että käymisteitse valmistettu tulee määritellä tarkemmin ja samassa yhteydessä selkiyttää ainakin se, onko jatkokäsittely sallittua. Jatkokäsittelyllä voidaan poistaa käymisteitse valmistetun alkoholin erityispiirteitä ja esimerkiksi suodattamisen jälkeen käymisteitse valmistettu muistuttaa tislaamalla valmistettua etyylialkoholia.

