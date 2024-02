Uutta Podimossa: Roni ja Mike Bäckin BackPodcast tekee paluun!

Suositun BackPodcastin ytimessä on aina ollut Roni ja Mike Bäckin veljeys. Se on monella tavalla yhdistänyt heidän elämänsä, joiden varrella on koettu monia suuria muutoksia, onnistumisia ja virheitäkin. Sosiaalisen median parrasvaloissa suuren osan aikuisuudestaan viettäneet veljekset jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään maailmasta, isyydestä, yrittäjyydestä, asuntokaupoista, sosiaalisen median murroksesta ja veljeydestä Podimon BackPodcastissa.

“Viime vuosina Youtube-sisältöni ovat muuttuneet paljon ja henkilökohtaisemmat aiheet ovat jääneet siellä vähemmälle”, Roni Bäck kommentoi. “Yleisö on jatkuvasti pyytänyt minulta sisältöä, jossa avaan rauhassa erilaisia asioita elämästäni ja BackPodcast vastaa hienosti tähän toiveeseen. Olemme veljeni Miken kanssa molemmat aikuistuneet paljon siitä kun viimeksi teimme podcastia yhdessä ja nyt odotettavissa onkin hieman aikaisempaa aikuisempaa sisältöä. Puhumme mm. isyydestä, yrittäjyydestä ja asuntokaupoista omalla tyylillämme tietenkin. On ihan parasta päästä jälleen tekemään podcastia yhdessä veljeni kanssa!"

BackPodcastin tekijät:

Roni Bäck on Suomen seuratuimpiin kuuluva sosiaalisen median sisällöntuottaja ja mediapersoona, jolla on yhteenlaskettuna yli 1 300 000 suomalaista seuraajaa eri kanavissa. Joka kymmenes suomalainen tilaa Roni Bäckin YouTube-kanavaa ja hänen videosisältö YouTubessa kilpailee suosittujen televisiokanavien katsojamääristä. Roni on viihdyttänyt suomalaisia jo yli 10 vuoden ajan YouTubessa ja lisäksi hänet on nähty mukana eri TV-ohjelmissa vuosien aikana. Uransa aikana Roni on voittanut useita palkintoja ja hänet on mm. valittu vuoden positiivisimmaksi helsinkiläiseksi vuonna 2019. Töiden ohella Roni on 30-vuotias perheenisä, isoveli ja yrittäjä. Roni tunnetaan intohimoisena urheilijana ja vapaa-ajallaan hän mielellään rauhoittuu perheensä kanssa mökillä.

Mike Bäck on 24-vuotias pikkuveli ja yrittäjä. Mikellä on myös pitkä ura sosiaalisen median parissa takana, mutta hän on päättänyt jättää tämän työn ja irtautunut video- ja musiikkituottajaksi. Mike on ollut useamman vuoden ajan pois julkisesta työstä, mutta tekee nyt comebackin podcastin yhteydessä.

BackPodcast ilmestyy Podimossa keskiviikkoisin alkaen 28.2.2024.

Linkki podcastiin: https://podimo.com/fi/shows/backpodcast

Pressikuvat - Kuvat: Kimi Jaakkola

Sometilit:

@ronibackyt

@mikeback