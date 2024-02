Frendsille jo toista kertaa putkeen tunnustusta Gartner® Magic Quadrant™ -tutkimuksessa!

“Integraatioiden kysyntä on korkeampaa kuin koskaan. Palveluna toimitettavat integraatioalustat (iPaaS) muodostavat suurimman markkinan integraatioalustoista”, taustoittaa Gartner® -tutkimus.

Frends Technology palvelee asiakkaita yli 16 maassa. Yritys on kasvanut merkittävästi ja laajentanut toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueelle (APAC) sekä Saksan, Itävallan ja Sveitsin alueelle (DACH), mikä kertoo sen kyvystä vastata kansainvälisten asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Tutkimuksessaan Gartner antaa tunnustusta Frendsille sen suorituskyvystä ja visiosta.

"Markkina elää jatkuvassa muutoksessa ja tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme mukautumaan uusiin vaatimuksiin ja ympäristöihin mahdollisimman nopeasti. Frends on onnistunut tuottamaan poikkeuksellista arvoa ja mahdollistamaan asiakkaillemme käyttöönotot keskimäärin vain kahdessa kuukaudessa”, kertoo Jukka Rautio, Frends Technologyn toimitusjohtaja. Hän korostaa integraatioalustan tehokkuutta lisäten:

“Frends pystyy jopa puolittamaan yritysten kehitykseen käyttämän ajan. Näin suuret tehostukset kehityksessä ja käyttöönotoissa ovat huomattavia hyötyjä – ja samalla myös asiakaslupauksemme.”

Taustalla Microsoft Azure ja Open Standards

Microsoft nimesi Frendsin vuoden 2023 kumppanikseen Suomessa, Cloud SaaS Solution -kategoriassa. Microsoft Azuressa rakennettu ja hostattu Frends iPaaS suosii avoimien standardien, kuten Open API Specificationin ja BPMN:n käyttöä. Se sopii saumattomasti yhteen Microsoftin teknologioiden, esimerkiksi .NETin ja C#:n kanssa. Frendsin matalan koodin käyttäjäystävällinen alusta yksinkertaistaa integraatioita, automatisointia ja API-haasteita.

Synergia Microsoftin infrastruktuurin kanssa helpottaa siirtymistä BizTalkista Frendsiin ja raivaa tietä tehokkaalle Azuren palveluiden käyttöönotolle. Microsoft on tiedottanut BizTalkin elinkaaren päättymisestä vuoteen 2030 mennessä. Frends nouseekin vahvaksi vaihtoehdoksi, joka tarjoaa läpinäkyvän hinnoittelumallin ja käyttäjäystävällisen kehitysympäristön osana Microsoftin ekosysteemiä.

Lue lisää iPaaS-markkinasta ja Frends Technologyn saamasta tunnustuksesta Gartnerin tutkimuksesta: "Magic Quadrant for Integration Platform as a Service." – https://frends.com/reports-and-whitepapers/2024-gartner-r-magic-quadrant-tm-for-integration-platform-as-a-service



Tuotekehitys

Frends-kirjaston laajennus

Laajennettu julkinen kirjasto on keskeinen osa Frends iPaaS-alustaa. Se tarjoaa monipuolisen valikoiman B2B-komponentteja, joiden avulla käyttäjät voivat rakentaa ja hallita integraatioita tehokkaasti. https://tasks.frends.com

Frendsin visio 2024

API-seuranta

Vuoden 2024 aikana Frends ottaa käyttöön Passthrough API:t ja parannetut kyvykkyydet API-seurantaan. Passthrough API:t helpottavat API-kutsujen tekemistä mahdollistaen niiden suoran välittämisen taustajärjestelmiin. Yhdessä nämä toiminnallisuudet tarjoavat yksityiskohtaista tietoa API:en tilasta ja suorityskyvystä.

Business User -käyttöliittymä

Business User -käyttöliittymän lanseerauksen myötä integraatiot tulevat myös ei-teknisten käyttäjien saataville – ilman koodausosaamisen tarvetta. Uusi käyttöliittymä mahdollistaa helpon integraatioiden löytämisen, määrittämisen ja käyttöönoton laajasta mallikirjastosta. Lisäksi se tarjoaa saumattoman iPaaS-kokemuksen ISV- ja SaaS-kumppaneille.



Frends GPT (Chat- ja koodigeneraattori)

Frends-integraatioalusta tehostuu entisestään Frends GPT:llä, joka hyödyntää Azuren Open AI GPT 4.0 -mallia. Uusi toiminnallisuus tuo Frends-ympäristöön luonnollisen kielen käsittelyn (NLP), mikä lisää kehittäjän tuottavuutta merkittävästi. Frends GPT suoraviivaistaa työskentelyä, yksinkertaistaa vaativia koodaustehtäviä, nopeuttaa projektien valmistumista ja parantaa käyttökokemusta Frends-alustalla.

Frends Technology on eurooppalainen iPaaS-toimija, joka on vahvasti kansainvälistymässä. Yrityksen vahvuuksia ovat joustavuus, läpinäkyvä hinnoittelumalli ja läheisyys loppukäyttäjiin. Frends Technology on ylpeä kasvavasta kumppani- ja asiakasverkostostaan, johon kuuluvat mm. AddSecure, Aleris, Boliden, BN Bank, Mitsubishi Logisnext Europe ja Orion Pharma.

—

Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service, Keith Guttridge, Andrew Comes, Shrey Pasricha, Max van den Berk, Andrew Humphreys, February 19, 2024.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, Magic Quadrant is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and is used herein with permission. All rights reserved.