Osuuskauppa Arina harkitsee Ravintolamaailman avaamista Tornioon

Asiakasomistajien toiveita täyttämässä Ravintolamaailmalla

Arina on saanut pitkään toiveita uuden ravintolan avaamisesta Tornioon ja erityisesti Prisman yhteyteen. Erilaisia vaihtoehtoja on tutkittu huolellisesti ja asiakkaiden toiveita on kuunneltu tarkalla korvalla.

– Tornion ABC-liikennemyymälä avattiin vuonna 2007 ja se on palvellut hyvin asiakkaita. Prismaa on samanaikaisesti kehitetty valikoimien, oheispalvelujen ja aukioloaikojen osalta. ABC Marketin myynti on jäänyt vähäiseksi, eikä liikennemyymäläkonsepti enää vastaa kokonaisuutena asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaiden suosimia Ravintolamaailmoja on Prismojen yhteydessä jo Oulussa (2) ja Rovaniemellä, Raahen avautuessa vuonna 2025. Pizza & Buffa tarjoilee laadukasta pizzaa ja monipuolista kotiruokaa noutopöydästä. Valikoimaa löytyy raikkaasta salaattipöydästä herkullisiin pizzoihin unohtamatta tietenkään jälkiruokasirkusta. Pressossa moni asiakkaamme tykkää piipahtaa nauttimassa hyvästä kahvista ja tuoreista leivonnaista ostosten lomassa tai hakea eväät mukaan matkan jatkuessa, kertoo Arinan matkailu- ja ravitsemis-, erikoistavara- ja ABC-liikennekaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Mikäli suunniteltavat muutokset päätetään toteuttaa, tarkoittaisi tämä ABC Tornion ravintolan sulkemista ja Ravintolamaailman avausta loppuvuodesta 2024. Samalla Prisman ruoan verkkokauppa saisi lisätilaa nykyisen ABC:n takaosasta.

– Muutoksen toteutuessa nykyisen ABC:n henkilökunta siirtyisi työskentelemään uudessa Ravintolamaailmassa. Muutoksella ei olisi vaikutuksia muihin ABC Tornion palveluihin, vaan polttoneste-, lataus- ja autopesupalvelut jatkavat normaalisti, Peltoniemi toteaa.

Tälläämö ja Emotion Kemistä Tornioon

Samalla selvitetään myös Kemin Prisman yhteydessä sijaitsevien Tälläämö parturi-kampaamon ja Emotion-myymälän siirtämistä Tornion Prisman yhteyteen.

– Uskomme vahvasti, että Meri-Lapin alueella on jatkossakin kysyntää Tälläämön ja Emotionin palveluille. Valitettavasti nykyisen liiketilan sijainti ei ole optimaalinen ja kaipaisi suurempaa uudistusta. Tornion Prismakeskuksessa saisimme palveluille suuremmat tilat, sillä esimerkiksi Tälläämön tilat Kemissä ovat jääneet liian pieniksi, Peltoniemi sanoo.

– Mikäli Tälläämö ja Emotion siirretään Tornioon, on edessä lisärekrytointi asiakaspaikkojen ja myymäläpinta-alan kasvaessa. Toteutuessaan muutto tultaisiin toteuttamaan syksyn 2024 aikana, Peltoniemi lisää.

Kemin Prismakeskuksessa vapautuisi Tälläämön ja Emotionin siirron myötä liiketilaa uusille palveluille, vilkkaiden asiakasvirtojen äärellä.