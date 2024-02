Helsinki panostaa palkkakehityksessä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin

SDP Helsingin ryhmäaloite: Toimivaa työvoimapolitiikkaa 12.10.2023 12:50:30 EEST | Tiedote

Vuoden 2025 alusta TE-palvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestettäväksi. Helsinki on ollut mukana työllisyyspalveluiden kuntakokeilussa. Kuntakokeilun piirissä ovat ainoastaan olleet työttömät alle 30-vuotiaat nuoret, työmarkkinatuella olevat sekä asiakkaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Vuoden 2025 alusta tuleva uudistus tuo työvoimapalvelut koko laajuudessaan Helsingin järjestettäväksi. Palvelukokonaisuus on huomattavasti laajempi kuin kuntakokeilussa. Siirtyvät työvoimapalvelut koostuvat henkilöasiakkaan palveluista, alkavan yrityksen palveluista sekä työnantaja- ja yrityspalveluista. ”Helsingin TE-Palvelut tulee rakentaa yhteistyössä sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tarpeista lähtien. Keskeistä on henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja sitouttaminen. Asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmat ansaitsevat tulla kuulluksi. Laaja-alainen yhteistyö takaa onnistuneen lopputuloksen”, kertoo varavaltuutettu Marika Koski. Tämä uudistus on Helsingille suuri mahdollisuus