Risto Paavola Ciegus Digital Healthin uudeksi toimitusjohtajaksi

Paavolalla on laaja ja monipuolinen kokemus sote-alueen uusista tuottavuutta parantavista palveluista. Lisäksi hänellä on vahva tausta ICT-projektijohtamisesta. Hän siirtyy toimeen Palvelukeskus Helsingin yksikönjohtajan tehtävästä.

- Toimitusjohtajan valinnassa painottui asiakaslähtöisten sote-palveluiden monipuolinen käytännön osaaminen. Risto Paavolalla on myös arvokasta kokemusta sellaisen asiantuntijayrityksen johtamisessa, jonka asiakkailla on haastavat ratkaisutarpeet. Risto on nykyaikainen ja asiakaslähtöinen johtaja ja hänellä on tarvittava tausta ja ominaisuudet, joilla kehittää yritystä tavoitteemme mukaisesti, sanoo hallituksen puheenjohtaja Kari Paukkeri.

Viimeisimmässä tehtävässään Palvelukeskus Helsingin yksikönjohtajana, Paavola vastasi noin 250 työntekijän ja 16M€ liikevaihdon liiketoimintayksiköstä. Yksikön palveluita ovat mm. SaaS tikettijärjestelmä, RPA ja innovatiiviset sotepalvelut. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Palmiassa (CIO), GapGeminillä ja TeliaSoneralla.

”Olen iloinen ja innostunut saamastani luottamuksesta luotsata Ciegusta kohti tulevaisuutta. Yritys on vakiinnuttanut asemansa lääketurvallisuuden palveluiden tuottajana, jonka asiakkaina on kaksi kolmasosaa Suomen sote-organisaatioista. Tämä muodostaa perustan kasvullemme kotimaassa ja valikoiduilla vientimarkkinoilla”