Tippuritartunnat lisääntyvät Turun seudulla ja muualla Suomessa

Viime vuonna Suomessa tavattiin 1328 tippuritapausta, mikä on koko tartuntatautirekisterin seuranta-ajalta korkein havaittu vuotuinen lukumäärä. Tänä vuonna tapauksia on koko maassa raportoitu jo 163 (12.2.2024). Tippurin lisääntyminen on tapahtunut myös useissa muissa Euroopan maissa.

– Tippuritartuntoja voi ehkäistä tehokkaasti käyttämällä kondomia ja suuseksisuojaa. Nopea seksitautinäytteisiin ja siten hoidon pariin hakeutuminen vähentää jatkotartuntoja, Tyksin ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Niina Hieta sanoo.

Tippuri- ja klamydianäytteelle voi hakeutua esimerkiksi oman terveyskeskuksen tai Tyksin Seksitautien poliklinikan kautta. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai netissä seksitautien Omaolo-kaavakkeen kautta, ja saada sitä kautta lähetteen laboratoriokokeisiin.

Oireettomat potilaat tutkitaan ja hoidetaan ensisijaisesti terveyskeskuksessa. Tyksin Seksitautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan pääosin oireisia potilaita.

– Tippuri on seksikontaktissa tarttuva bakteeritauti, joka oli pitkään Suomessa harvinainen. Taudin löytymistä auttoi aiemmin se, että varsinkinkin miehillä se alkoi usein oireilla jo muutaman päivän kuluttua tartunnasta, jolloin potilaat hakeutuivat nopeasti testeihin ja hoitoon, tartuntataudeista vastaava lääkäri Riitta Ratia sanoo.

Hoitamaton tippuri voi aiheuttaa lapsettomuutta

Tippuri alkoi yleistyä vuoden 2016 jälkeen. Samalla sen oireet muuttuivat lievemmiksi, ja sitä alkoi esiintyä myös nuorilla aikuisilla samaan tapaan kuin klamydiaa. Vuosina 2022 ja 2023 tippurin esiintyvyys lähti nopeaan nousuun.

Tippurin itämisaika on yleensä 2-5 vuorokautta, mutta naisilla usein pidempi, jopa 2-3 viikkoa. Tippuri voi miehillä aiheuttaa vuotoa virtsaputkesta ja kirvelyä virtsatessa, naisilla valkovuotoa, virtsankirvelyä ja alavatsakipua. Se voi olla myös oireeton tai hyvin lieväoireinen.

Nielun ja peräsuolen tippuriin voi liittyä kipua ja peräsuolen märkävuotoa, mutta ne ovat oireettomia vielä useammin kuin sukuelinalueen ja virtsateiden tippuritulehdus. Hoitamaton tippuri voi oireettomanakin aiheuttaa lapsettomuutta.

– Tippuri on viime aikoina usein saatu Suomessa tuntemattomalta satunnaiselta kumppanilta, minkä vuoksi mahdollisesti tippuritartuntaa sairastavien henkilöiden tavoittaminen on vaikeaa. Monet tippuritartunnat ovat peräisin ulkomailta, mutta nykyään tippuritartunnat ovat useimmiten saatu Suomessa. Erityisesti miesten välinen seksi on riskitekijä, Niina Hieta sanoo.

Tippuritartunnan voi testata virtsanäytteestä, tai nielun tai peräsuolen tippuria epäiltäessä tikkunäytteenä. Positiivinen testitulos pyritään varmistamaan viljelynäytteellä, josta saadaan tieto myös tippurin antibioottiherkkyydestä. Tippurin vastustuskyky antibiooteille on lisääntynyt, mutta toistaiseksi Suomessa tavatut tippurikannat ovat vielä olleet herkkiä käytetyille antibiooteille.

Tippurinäyte saadaan samasta näytteestä kuin klamydianäyte. Klamydia on edelleen yli kymmenen kertaa yleisempi kuin tippuri, ja senkin yleisyys on Varsinais-Suomessa lisääntynyt. Toisin kuin klamydia, tippuriin ei ole suun kautta otettavaa lääkettä, vaan sen hoidoksi tarvitaan lihakseen pistettävä antibiootti.