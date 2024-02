Hitachi Energy päivittää Fingridin ja Eleringin 105 kilometrin pituisen merenalaisen HVDC-siirtojärjestelmän Suomessa ja Virossa

Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla läpi koko arvoketjun. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme teknologian edelläkävijöitä ja mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi ja tasapainotamme samalla sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Integroimme yli 150 GW HVDC-yhteyksiä sähköjärjestelmään ja autamme asiakkaitamme lisäämään tuuli- ja aurinkoenergiaa. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme yli 40 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on yli 10 miljardia USD.

