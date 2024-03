Akavan Erityisalat: Ammattikorkeakouluihin vihdoin oma työehtosopimus - "Jättiharppaus jäsenillemme"

Akavan Erityisalat: Järjestöt ovat osa hyvinvointiyhteiskuntaa - rahoitus turvattava 13.12.2023 12:39:03 EET | Tiedote

Kansalaisjärjestöistä uhkaa tulla julkisten palveluiden ohella kuluvan hallituskauden häviäjiä, mikäli ennakkotiedot leikkauksista toteutuvat. - Leikkuri on osumassa kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon - paitsi julkisella puolella myös järjestöissä. Näiden alojen arvostus on jäämässä juhlapuheiden tasolle. Tilanne on kohtuuton sekä palveluja tarvitsevien että aloilla työskentelevän henkilöstön kannalta, sanoo Akavan Erityisalat.